Стало известно, на что потратят $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил направить средства в размере $2,9 млрд, которые НАК "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" в рамках исполнения российской компанией решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог – это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов – построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине", - отметил он.

Зеленский предложил правительству подготовить в двухнедельный срок необходимые проекты документов.

Ранее "Комментарии" сообщали, что топ-менеджмент НАК "Нафтогаз Украины" получит премию из денег, которые выплатить нашей стране ПАТ "Газпром". Витренко рассказал, что на группу будет выделено 1% от 2,9 млрд долл., которые Украина получит от "Газпрома". Сколько топ-менеджеров получат премии исполнительный директор "Нафтогаза" не сообщил. Но как следует из имеющихся данных, получат около 29 млн долл., или 700 млн грн.

Во время трехсторонних "газовых консультаций", на которых было согласовано подписание соглашения о транзите газа по территории Украины, Киев обязался отказаться от всех исковых претензий в отношении "Газпрома" как в международных инстанциях, так и по решению украинских судов и Антимонопольного комитета на общую сумму свыше 11 млрд долл. Российская корпорация согласилась оплатить только 2,9 млрд долл по первому иску "Нафтогаза".



Кабинет министров обнародовал Протокол по итогам "газовых" переговоров, который подписали представители Украины, России и Европейской Комиссии.





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