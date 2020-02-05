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Кабмин решил продать часть своих зданий

Дубилет анонсировал оптимизацию правительственных площадей: освободившиеся здания передадут на приватизацию или аренду

сегодня, 09:33
Автор:

• Наталья Шевченко

Кабмин решил продать часть своих зданий

Правительство приняло решение оптимизировать площади Кабмина, а освободившиеся здания передать в частные руки. Об этом рассказал в интервью Радио Свобода министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

По его словам, в данный период уже оптимизировано около 300 новых мест, кроме того, планируется по такой же схеме оптимизировать еще около 300.

“Благодаря этому, получится в этом же здании разместить как минимум одно или два не очень больших министерства” – сказал чиновник.

Как сообщало издание "Комментарии", ранее Дубилет анонсировал масштабное сокращение украинских чиновников.  Сокращение коснется штата районных госадминистраций (РГА) — из них будут уволены 18449 человек. По мнению министра, такая реорганизация поможет повысить эффективность работы государственных органов власти.

4 февраля парламент предварительно одобрил изменения в Конституцию, которые предусматривают сокращение количества депутатов парламента до 300. Число нардепов будет снижено с 450 до 300 человек, кроме того планируется закрепить в Конституции пропорциональную избирательную систему.

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов считает, что идея сокращения количества депутатов похоронена в этом парламенте.

В тоже время политический эксперт, заместитель директора Украинского института политики Кирилл Молчанов называет голосование за сокращение депутатского корпуса популистическим шагом, имеющим, однако, определенные тактические цели

   



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-dubilet-ministr-optymizatsiya-ploshchi-uriad/30417119.html
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