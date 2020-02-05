Кабмин решил продать часть своих зданий

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Правительство приняло решение оптимизировать площади Кабмина,
а освободившиеся здания передать в частные руки. Об этом рассказал в интервью “Радио Свобода” министр Кабинета министров
Украины Дмитрий Дубилет.
По его словам, в
данный период уже оптимизировано около 300 новых мест, кроме того, планируется
по такой же схеме оптимизировать еще около 300.
“Благодаря этому, получится в этом же здании разместить как минимум одно или два не очень больших министерства” – сказал чиновник.
Как сообщало издание "Комментарии", ранее Дубилет
анонсировал масштабное сокращение украинских чиновников. Сокращение коснется штата районных
госадминистраций (РГА) — из них будут уволены 18449 человек. По мнению
министра, такая реорганизация поможет повысить эффективность работы
государственных органов власти.
4 февраля парламент предварительно одобрил изменения в
Конституцию, которые предусматривают сокращение количества депутатов парламента
до 300. Число нардепов будет снижено с 450 до 300 человек, кроме того
планируется закрепить в Конституции пропорциональную избирательную систему.
Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского
института будущего Игорь Попов считает, что идея сокращения количества депутатов похоронена в этом парламенте.
В тоже время политический эксперт, заместитель директора Украинского
института политики Кирилл Молчанов называет голосование за сокращение
депутатского корпуса популистическим шагом, имеющим, однако, определенные
тактические цели
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