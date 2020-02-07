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Скандальный рынок земли: в Верховной Раде заблокировали трибуну до начала заседания

Нардепы от "Слуги народа" заблокировали трибуну в Раде

сегодня, 10:29
Автор:

• Наталья Шевченко

Скандальный рынок земли: в Верховной Раде заблокировали трибуну до начала заседания

Сегодня до начала заседания парламента депутаты от фракции “Слуга народа” заблокировали трибуну парламента.

В повестке дня Рады сегодня запланировано рассмотрение во втором чтении скандального законопроекта об открытии рынка земли.

Как сообщало издание "Комментарии", вчерашнее заседание парламента, где началось рассмотрение законопроекта о рынке земли не обошлось без скандалов, потасовок и даже увечий. Фракции “Батьківщина” и "Оппозиционная платформа — За жизнь" хотели заблокировать трибуну и президиум Рады, в результате чего произошла потасовка со "Слугами народа". В результате лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко заняла место спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Кроме того, лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко во время блокирования президиума Рады против принятия закона о рынке земли - оторвала провода у главного микрофона на месте спикера парламента Дмитрия Разумкова. За нанесение ущерба государственному имуществу" Тимошенко грозит наказание – ей придется возместить материальный ущерб. Кроме того, Тимошенко, когда отрывала провода поранила до крови руку, в сети были опубликованы фото инцидента.

Напомним, что эксперты рассказали, какие важные законы могут принять на третьей сессии. В топе, конечно же, и закон об открытии рынка земли.


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Источник: https://comments.ua/
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