Арахамия считает “Батькивщину” “маленьким насекомым, которое летает в Раде и много жужжит"

Председатель депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал фракцию "Батькивщина" маленьким насекомым, которое летает в Раде и много жужжит, пишет “Украина 112”.

"Батькивщины" в этом процессе (процесс голосования за законопроект о рынке земли, - ред.) нет. Просто забывайте о них. Это маленькое какое-то насекомое, которое там летает и жужжит много. Нет "Батькивщины", их там 10 или сколько, 15 депутатов. Они никакого влияния на этот процесс не имеют, кроме того, что могут в зале что-то в микрофон говорить", - сказал Арахамия.

Как сообщало издание "Комментарии", вчерашнее заседание парламента, где началось рассмотрение законопроекта о рынке земли не обошлось без скандалов, потасовок и даже увечий. Фракции “Батьківщина” и "Оппозиционная платформа — За жизнь" хотели заблокировать трибуну и президиум Рады, в результате чего произошла потасовка со "Слугами народа". В результате лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко заняла место спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Кроме того, лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко во время блокирования президиума Рады против принятия закона о рынке земли - оторвала провода у главного микрофона на месте спикера парламента Дмитрия Разумкова. За нанесение ущерба государственному имуществу" Тимошенко грозит наказание – ей придется возместить материальный ущерб. Кроме того, Тимошенко, когда отрывала провода поранила до крови руку, в сети были опубликованы фото инцидента.

Напомним, что эксперты рассказали, какие важные законы могут принять на третьей сессии. В топе, конечно же, и закон об открытии рынка земли.





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