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Названы сроки принятия закона о рынке земли

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал сроки, когда Рада сможет принять законопроект о рынке земли

сегодня, 14:16
Автор:

• Наталья Шевченко

Названы сроки принятия закона о рынке земли

Законопроект о рынке земли Верховная рада Украины сможет принять не ранее 16-17 апреля. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает пишет "РБК-Украина". 

По его словам, голосование не сможет состояться раньше, если ВР продолжит рассматривать поправки в таком темпе. 

"Это просто затягивание процесса. Хотят они искусственно затягивать процесс на несколько месяцев, окей, будем так идти и двигаться таким образом... Я думаю, что в апреле. Где-то так. Мы же вчера измеряли, какая скорость прохождения поправок. Сегодня она не ускоряется. Тогда с такой скоростью будем двигаться, то это случится в апреле. Где-то 16-17 апреля... Я вам предлагаю на месяц идти в отпуск, потому что нет никаких новостей из Рады, вот так будет скучно", - заявил Арахамия.

Как сообщало издание "Комментарии", вчерашнее заседание парламента, где началось рассмотрение законопроекта о рынке земли не обошлось без скандалов, потасовок и даже увечий. Фракции “Батьківщина” и "Оппозиционная платформа — За жизнь" хотели заблокировать трибуну и президиум Рады, в результате чего произошла потасовка со "Слугами народа". В результате лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко заняла место спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Кроме того, лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко во время блокирования президиума Рады против принятия закона о рынке земли - оторвала провода у главного микрофона на месте спикера парламента Дмитрия Разумкова. За нанесение ущерба государственному имуществу" Тимошенко грозит наказание – ей придется возместить материальный ущерб. Кроме того, Тимошенко, когда отрывала провода поранила до крови руку, в сети были опубликованы фото инцидента.

Напомним, что эксперты рассказали, какие важные законы могут принять на третьей сессии. В топе, конечно же, и закон об открытии рынка земли.

 


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/rade-nazvali-sroki-prinyatiya-zakona-rynke-1581074953.html
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