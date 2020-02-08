Разумков рассказал, какой должна быть зарплата чиновников

Зарплата украинского чиновника должна быть достойной, но не заоблачной. Об этом председатель Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире Newsone.

"Я не понимаю, когда такие несоразмерные премии получают наши чиновники. Зарплата чиновника, министра, народного депутата должна быть достаточной и достойной, но не должна быть заоблачной", - сказал спикер.

По его словам, чиновники получая ранее на своих должностях большие зарплаты, дивиденды, сформировали себе некий финансовый резерв, благодаря которому могут поработать на пользу государства и, таким образом, доказать свою результативность.

Как сообщал сайт "Комментарии", глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель сообщил о том, что зарплата народного избранника сейчас составляет 65 тыс. грн. Заработную плату народным депутатам Украины проиндексируют, и она увеличится приблизительно на 3 тысячи гривен. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. "Я обращался в аппарат ВР. Они предоставили полную информацию. Есть индексация зарплат народных депутатов... Изменение зарплаты составляет около 3 тысяч гривен. Это связано с прожиточным минимумом", - сказал Разумков.

Напомним, в декабре прошлого года министр внутренних дел Арсен Аваков получил зарплату суммой 76 тыс грн. Так, по данным Министерства внутренних дел Украины, в декабре 2019 года Аваков получил зарплату в размере 39 328 грн, а также ежемесячную премию – 37 тыс грн. При этом, размер должностного оклада равен 13 тыс грн. Предусмотрен ряд надбавок: за выслугу лет – 4,8 тыс грн, интенсивность труда – 13, за работу с документами, предоставляющими гостайну – 2,7, за исполнения функций госэксперта по вопросам тайны – 2,7. Также выплачена средняя заработная плата в период отпуска – 2,3 тыс грн и средняя зарплата в период командировки 8 тыс грн. Указана еще индексация – около 700 грн.





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