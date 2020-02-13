Парубий прошел допрос в ГБР

Государственное бюро расследований допросило народного депутата от фракции "Европейская солидарность", бывшего спикера ВР Андрея Парубия по делу о препятствовании выборам в 2019 году. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Только что вышел из помещения Государственного бюро расследований, где давал показания по делу о "препятствование избирательному праву" (статья 157 Уголовного кодекса Украины) во время парламентских выборов 2019 года", - рассказал Парубий.

Нардеп не понимает, в чем заключается его вина. Парубий только вспомнил, что в должности председателя Верховной Рады Украины он обращался в правоохранительные органы с требованием установить, находились в Украине в течение последних пяти лет тогдашние кандидаты в нардепы Андрей Клюев, а также Ренат Кузьмин и Анатолий Шарий, и имеют ли они право участвовать в выборах.

Как сообщало издание "Комментарии", 18 января ГБР вызвало на допрос народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко : он должен явиться на допросы 21 и 24 января текущего года.

20 января Порошенко пришел в Государственное бюро расследований, чтобы следователи ГБР вручили ему повестки о вызове свидетеля в порядке, установленном УПК. Адвокат сообщил, что Порошенко вручили повестки для допросов в качестве свидетеля на 24 января 2020 года по делу о Минских соглашениях, на 31 января 2020 года - по делу захваченных РФ моряков, на 11 февраля 2020 года - по делу о судебной реформе.

Пятый президент из-за этого отменил визит в Швейцарию, а также запланированные встречи с мировыми лидерами.

В ноябре 2019 года Петр Порошенко не явился на допросы в Генеральную прокуратуру и Госбюро расследований. Допросы должны были пройти в рамках расследования уголовных дел о событиях под Иловайском (Донецкая область) в августе 2014 года и о пропаже сервера с секретной информацией из ситуационной комнаты в Администрации президента.



Ранее в Госбюро расследований заявили, что с лета 2019 года Петр Порошенко якобы умышленно пропустил более 15 допросов.

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