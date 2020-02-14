Язык

Українська

Русский

Coinspot 14.02.2020

BTC/USD

9 801,50

ETH/USD

222,70

LTC/USD

74,28

НБУ 14.02.2020

USD/UAH

24,58

EUR/UAH

26,83

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика НАПК разбирается, почему Зеленский не внес в декларацию отдых в Омане
НОВОСТИ Все новости

НАПК разбирается, почему Зеленский не внес в декларацию отдых в Омане

Расследование НАПК в отношении Владимира Зеленского и его поездки в Оман началось еще в конце января

сегодня, 17:41
Автор:

• Мария Чиренко

НАПК разбирается, почему Зеленский не внес в декларацию отдых в Омане

Национальное агентство по предотвращению коррупции изучает информацию относительно невнесения президентом Владимиром Зеленский в электронную декларацию о доходах сведения об отдыхе в Омане. Об этом сказано в ответе НАПК на соответствующий запрос народного депутата Алексея Гончаренко.

"НАЗК начало проверку, почему Зеленский не внес в декларацию расходы на поездку в Оман. Ранее Богдан сообщил, что эта поездка была неофициальной и не представляла собой государственный визит. Но в декларации президента на его имущественном состоянии отпуск никак не отобразился", - написал нардеп в своем Facebook.

В НАПК сообщили, что уже направили соответствующие запросы в различные органы власти с требованием предоставить документы, необходимые для осуществления контроля за своевременной подачей документов о существенном изменении материального положения.

В ведомстве отметили, что после получения всех документов будут приняты все меры, предусмотренные украинским законодательством.

Напомним, в начале января Владимир Зеленский был замечен на отдыхе в одной из самых дорогих гостиниц Омана. В Офисе президента заявили, что визит Зеленского в Оман не был государственным и осуществлялся не за средства государственного бюджета. Поездка, по данным ОП, осуществлялась с личной целью за собственные средства. 

Как сообщало издание "Комментарии", 13 января в программе “Схемы” журналисты "Радио Свобода" рассказали о том, что президент Украины Владимир Зеленский улетел из Омана на том же самолете, на котором туда прилетел бывший директор ФСБ, секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Представители СМИ не исключили, что у них была встреча.

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель опровергла встречу Зеленского с Патрушевым. Спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал эту информацию враньем. Офис президента подает в суд на журналистов с требованием опровержения информации.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...