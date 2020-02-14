НАПК разбирается, почему Зеленский не внес в декларацию отдых в Омане

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Национальное агентство по предотвращению коррупции изучает информацию относительно невнесения президентом Владимиром Зеленский в электронную декларацию о доходах сведения об отдыхе в Омане. Об этом сказано в ответе НАПК на соответствующий запрос народного депутата Алексея Гончаренко.
"НАЗК начало проверку, почему Зеленский не внес в декларацию расходы на поездку в Оман. Ранее Богдан сообщил, что эта поездка была неофициальной и не представляла собой государственный визит. Но в декларации президента на его имущественном состоянии отпуск никак не отобразился", - написал нардеп в своем Facebook.
В НАПК сообщили, что уже направили соответствующие запросы в различные органы власти с требованием предоставить документы, необходимые для осуществления контроля за своевременной подачей документов о существенном изменении материального положения.
В ведомстве отметили, что после получения всех документов будут приняты все меры, предусмотренные украинским законодательством.
Напомним, в начале января Владимир Зеленский был замечен на отдыхе в одной из самых дорогих гостиниц Омана. В Офисе президента заявили, что визит Зеленского в Оман не был государственным и осуществлялся не за средства государственного бюджета. Поездка, по данным ОП, осуществлялась с личной целью за собственные средства.
Как сообщало издание "Комментарии", 13 января в программе “Схемы” журналисты "Радио Свобода" рассказали о том, что президент Украины Владимир Зеленский улетел из Омана на том же самолете, на котором туда прилетел бывший директор ФСБ, секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Представители СМИ не исключили, что у них была встреча.
Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель опровергла встречу Зеленского с Патрушевым. Спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал эту информацию враньем. Офис президента подает в суд на журналистов с требованием опровержения информации.
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