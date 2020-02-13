Оманский вояж Зеленского: Офис президента обещает отчитаться о суммах в декларации

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Поездка
президента Украины Владимира Зеленского в Оман была неофициальной и не за
средства госбюджета. Об этом свидетельствует ответ Офиса президента (ОП) Украины
на запрос нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко, который опубликовал
документ на странице в Facebook.
В документе говорится, что Зеленский в Султанат Оман прибыл не с официальным визитом, поездка не имела официального статуса и "осуществлялась с личной целью и за собственные средства". При этом, траты Зеленского и его супруги на проживание в 5-звездочном отеле, стоимость перелета пообещали отразить в декларации президента. Об охране гаранта и оплате услуг безопасности не сообщают, ссылаясь на законодательство о гостайне.
Отметим,
что документ подписан бывшим главой ОП Андреем Богданом, которого на днях
сменил на посту Андрей Ермак.
Напомним,
что во время негосударственного, по заявлениям ОП, визита, президент Зеленский
встретился с министром иностранных дел Омана. Также мы сообщали, что Пристайко не смог назвать цель поездки Зеленского в Оман.
Ранее
"Комментарии" писали, что мнения экспертов касательно поездки Владимира
Зеленского в Оман неоднозначны. Одни предлагают отнестись к ней, как к обычному
отдыху, в ходе которого президент еще и успел провести деловые встречи, а
другие даже предположили, что вояж Зеленского - это плохие новости для
украинской экономики.
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