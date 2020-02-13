Оманский вояж Зеленского: Офис президента обещает отчитаться о суммах в декларации

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Оман была неофициальной и не за средства госбюджета. Об этом свидетельствует ответ Офиса президента (ОП) Украины на запрос нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко, который опубликовал документ на странице в Facebook.

В документе говорится, что Зеленский в Султанат Оман прибыл не с официальным визитом, поездка не имела официального статуса и "осуществлялась с личной целью и за собственные средства". При этом, траты Зеленского и его супруги на проживание в 5-звездочном отеле, стоимость перелета пообещали отразить в декларации президента. Об охране гаранта и оплате услуг безопасности не сообщают, ссылаясь на законодательство о гостайне.

Отметим, что документ подписан бывшим главой ОП Андреем Богданом, которого на днях сменил на посту Андрей Ермак.

Напомним, что во время негосударственного, по заявлениям ОП, визита, президент Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана. Также мы сообщали, что Пристайко не смог назвать цель поездки Зеленского в Оман.

Ранее "Комментарии" писали, что мнения экспертов касательно поездки Владимира Зеленского в Оман неоднозначны. Одни предлагают отнестись к ней, как к обычному отдыху, в ходе которого президент еще и успел провести деловые встречи, а другие даже предположили, что вояж Зеленского - это плохие новости для украинской экономики.

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