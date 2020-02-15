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Зеленский предложил ОРДЛО контроль границы

Владимир Зеленский считает, что контролировать границу на Донбассе во время местных выборов могут представители Украины, ОРДЛО и ОБСЕ

сегодня, 21:56
Автор:

• Ольга Чародий

Зеленский предложил ОРДЛО контроль границы

Президент Украины Владимир Зеленский предложил совместный контроль границы представителями ОБСЕ и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, чтобы провести местные выборы на Донбассе. Об этом Зеленский сказал на Украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Зеленского, он поднимал этот вопрос на нормандской встрече 9 декабря, а теперь этот вопрос обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Я думаю, что у нас есть возможность додавить, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ", - заявил Зеленский.

Президент Украины заверил, что Украина не будет проводить местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей без контроля за границей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабинет министров Украины продлил упрощенный режим въезда детей на оккупированные территории Донбасса.  Сообщается, что до 1 мая 2020 года въезд на оккупированные территории Донбасса детей в возрасте от 14 до 16 лет, у которых нет паспорта, может осуществляться при предъявлении свидетельства о рождении. Таким образом, граждане Украины, которые не имели возможности оформить паспорт из-за постоянного проживания на временно оккупированных территориях, могут пересекать КПВВ со свидетельством о рождении или справкой, выданной территориальным органом или подразделением ГМС при утере или краже паспорта.

Верховная Рада (ВР) отправила 5 февраля на доработку законопроект, который предусматривал упрощение получения пенсии внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) и пенсионерами, живущим на временно оккупированных территориях Донбасса. Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения касательно такого шага украинских парламентариев.




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