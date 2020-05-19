Право народа: каким должен быть закон о референдуме

В ближайшее время, после выводов международных организаций, в Верховную Раду намерены вынести на рассмотрение законопроект о всеукраинском референдуме. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", каким он может (должен) быть, а также – какие позитивы и риски может нести.

"Референдумы следует проводить по ключевым вопросам"

Заместитель директора Украинского института политики (УИП), политический эксперт Кирилл Молчанов напоминает, что нормы о референдуме прописаны в Конституции. И их давно следовало отрегулировать, чтобы они, наконец, заработали и имели практическую реализацию.

"После обретения независимости у нас был всего один всеукраинский референдум. В 2000 году его инициировал тогдашний президент Леонид Кучма, – говорит политэксперт. – Народ тогда поддержал все четыре вынесенные на обсуждение вопроса: о возможности главы государства досрочно прекратить полномочия Верховной Рады если та в течение одного месяца не смогла сформировать постоянно действующего парламентского большинства или в случае неутверждения ею на протяжении трех месяцев подготовленного и поданного в установленном порядке Кабмиом госбюджета; об ограничении депутатской неприкосновенности; об уменьшении нардепов с 450 до 300; о формировании двухпалатного парламента в Украине (одна из палат представляла бы интересы регионов). Однако парламент решение референдума не имплементировал. Поэтому было бы неплохо, чтобы в новом законе придали референдуму норму прямого действия. То есть, если принимается решение, чтобы не требовалось никакого подтверждения от ВР. Чтобы решение народа автоматически имплементировалось в Основной закон".

Также Кирилл Молчанов считает необходимым отрегулировать сам механизм запуска процедуры.

"У нас собирали в 2006 году более 4,4 миллиона подписей за референдум, на который намеревались вынести вопросы о том, стоит Украине идти в НАТО или в Единое экономическое пространство с Россией, Казахстаном и Беларусью. Но при этом президент Ющенко просто не захотел этот референдум инициировать, – отмечает политэксперт. – Так что необходимо четко прописать процедуру запуска референдума. Чтобы никто не мог его остановить, даже если ему не нравится тема, которая выносится на всенародное обсуждение".

По мнению замдиректора УИП, проводить референдумы следует по основополагающим вопросам.

"Например, по открытию рынка земли точно нужно было проводить референдум, как, кстати, обещал Зеленский. Можно провести референдум по способу урегулирования конфликта на Донбассе – выбрать какой-то определенный мирный план, – поясняет Кирилл Молчанов. – То есть, референдум можно использовать как способ легитимизации (или отвержения) сложных, неоднозначных, но – основополагающих решений в стране. Таким образом, власть может защитить свою позицию общественным мнением – перед тем же МВФ, настаивающим на решениях, отвергаемых большинством украинцев. Так мы получим своеобразный механизм снятия с себя внешнего давления. К сожалению, у нас власть всегда боялась института референдумов. А вот та же Швейцария активно его использует – это отличная коммуникация между обществом и государством".

"Опасность манипуляций при волеизъявлении граждан"

Не нужно бояться спрашивать мнение народа. Даже выносить на обсуждение геополитические вопросы, считает директор Киевской академии политических перспектив, политический эксперт Михаил Железняк.

"У нас уже была неудачная попытка провести закон о референдуме – и суд признал неконстутиционным закон, который Рада приняла в 2012 году. Это говорит только о несовершенном тексте законопроекта и ряде нарушений при голосовании. Сейчас задача – не наступить на те же грабли", – уверен Михаил Железняк.

Он призывает убрать из документа перед голосованием все манипулятивные инструменты, которыми можно воспользоваться при волеизъявлении граждан. А еще – обсудить все нюансы с международными экспертами, что якобы сейчас и делается. Пилотный референдум, по мнению политэксперта, стоит провести на национальном уровне. Чтобы общество училось взвешенно говорить "да, поддерживаю" или "нет, не поддерживаю".

"В 2012 года предлагали для запуска референдума собрать 3 миллиона подписей за 40 дней. Но без адмиресурса в такие короткие сроки собрать такое большое количество подписей невозможно, – подчеркивает Михаил Железянк. – Чтобы это стало возможным, необходимо увеличить сбор подписей не еще на 20 дней, как сейчас планируется, а хотя бы – до 90 дней".

Среди рисков эксперт называет подкупные подписи от PR-агентств, которые щедро возьмут свои гонорары и помогут со сбором подписей.

"Также важно не выносить на обсуждение более трех вопросов одновременно. И правильно, без манипуляций, их задавать. Ведь двусмысленная постановка вопроса может просто раскалывать общество, – предупреждает Михаил Железняк. – Без сомнения, многие захотят начать спекулировать на темах "Чей Крым?" и "Чей Донбасс?". Не исключено, что референдум будет готовиться просто, чтобы легализировать уже готовые властью, но не воспринимаемые частью общества, решения".

"Новый закон может стать точкой компромисса"

"Дать народу право влиять на свою судьбу нельзя все решать в кулуарах. Место для запятой в обсуждении этого тезиса для украинского публичного лица, политика, сомнений не вызывает. Народовластие стало общим местом минувшей президентской (да и не только) кампании", – подчеркивает политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров.

По мнению эксперта, власть будет говорить о выполнении обещаний. Ведь первый блок программы кандидата Зеленского так и назывался - "Народовластие через референдум".

"Правая оппозиция раскричится об "опасном законе, который может стать инструментом легализации положений референдумов на Донбассе и в Крыму". Оппозиция "юго-восточная" скажет, что право на референдум отобрали незаконно – и будет продвигать свою версию закона, где право избирателей влиять на решения власти будет гораздо шире, чем в "официальном" проекте, – предполагает Андрей Бодров. – Такие разночтения могут стать существенным препятствием для сбора голосов под "зеленую" версию законопроекта. Предвыборная пора заставляет политиков не только жаждать народной любви, но и опасаться вручить, пусть даже слабенький, козырь оппоненту. А это значит, что процесс принятия будет обставлен многочисленными взаимными условиями и торгами".

Народовластие, негодяи, лишившие украинцев право формировать политику державы через плебисцит, радетели за это право и "зрадофилы", усматривающие в новом законе происки Кремля и Виктора Медведчука – далеко не полный перечень "бантиков", коими будет увешан процесс принятия этого закона, уверен политконсультант.

"Но итогом, я думаю, станет принятие его именно в версии, предложенной властью. Она не выбивается из норм прежнего, уже привычного для политикума, закона авторства Шпенова, не предлагает реальных инструментов региональным элитам, оставляя все на откуп центру да и просто не "радикальничает". А значит – имеет шанс стать точкой компромисса, – отмечает Андрей Бодров. – Одна беда: нам бы закон, что может быть инструментом развития, а не "средневзвешенной" величиной от мнений ВР-сидельцев, гомонящих про децентрализацию и ее прелести, но зорко наблюдающих за любыми проявлениями самостоятельности в регионах. Ведь у нас Киев всегда лучше знает, как нужно в Одессе или в Ровно".

Ранее портал "Комментарии" публиковал материал о том, кому выгодно затягивать рассмотрение законопроекта о референдуме.

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