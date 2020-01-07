Грамоты для Трампа: Ельченко официально возглавил посольство в США

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Посол Украины в США Владимир Ельченко вручил президенту США Дональду Трампу верительные грамоты и официально возглавил дипломатическую миссию в Вашингтоне.
"Для меня честь представлять Украину в США, которые всегда твердо поддерживали нашу независимость. Украинцы этого никогда не забудут. Наше стратегическое партнерство будет расширяться на пользу обеим нациям", – написал дипломат в своем Twitter.
Как сообщал сайт "Комментарии", 19 декабря президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Соединенных Штатах Америки тогдашнего постпреда Украины в ООН Владимира Ельченко.
В этот же день Зеленский назначил постоянным представителем Украины в Организации Объединенных Наций Василия Кислицу. Кроме того, президент назначил своими указами послов Украины в Китае, Катаре, Иордании и Молдове.
24 декабря Владимир Зеленский своим указом назначил Бориса Тарасюка постоянным представителем Украины в Совете Европы.
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