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Грамоты для Трампа: Ельченко официально возглавил посольство в США

Ельченко заявил, что украинцы никогда не забудут поддержку США

сегодня, 09:53
Автор:

• Мария Чиренко

Посол Украины в США Владимир Ельченко вручил президенту США Дональду Трампу верительные грамоты и официально возглавил дипломатическую миссию в Вашингтоне.

"Для меня честь представлять Украину в США, которые всегда твердо поддерживали нашу независимость. Украинцы этого никогда не забудут. Наше стратегическое партнерство будет расширяться на пользу обеим нациям", – написал дипломат в своем Twitter.

Как сообщал сайт "Комментарии", 19 декабря президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Соединенных Штатах Америки тогдашнего постпреда Украины в ООН Владимира Ельченко.

В этот же день Зеленский назначил постоянным представителем Украины в Организации Объединенных Наций Василия Кислицу. Кроме того, президент назначил своими указами послов Украины в Китае, Катаре, Иордании и Молдове.

24 декабря Владимир Зеленский своим указом назначил Бориса Тарасюка постоянным представителем Украины в Совете Европы.

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