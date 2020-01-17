Переговоры ТКГ в Минске: эксперты оценили реализацию договоренностей

В Минске состоялось первое в этом году заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) переговорщиков по Донбассу. Украинская сторона предложила ряд инициатив. Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения касательно озвученных предложений и возможности их реализации.

Украинская сторона, в частности, предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы (на Донбассе необходимо обеспечить действенный мониторинг на российско-украинской границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ), представила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках и призвала, чтобы СММ ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.



"Стратегия России не нова"

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований, представитель Национальной платформы для диалога про мир и безопасную реинтеграцию Юлия Тищенко напоминает, что предложения по контролю Украины за границей были одним из ключевых вопросов, которые обсуждались во время декабрьского саммита в Париже.

"Тогда, да и перед саммитом, президент Украины Зеленский настаивал на нахождении механизмов контроля за временно неподконтрольным официальному Киеву участком госграницы Украины, - отмечает Тищенко. - В свою очередь, российская сторона традиционно против этих предложений, ссылаясь на Минские договоренности, заключенные в феврале 2015 года, в частности ту часть, где в одном из пунктов указывается, что возможность контроля за границей должно произойти после проведения выборов на территории ОРДЛО".

По словам эксперта, со стороны РФ здесь присутствует манипулирование.

"Если вспомнить протокол по результатам консультации в Минске от 1 сентября 2014 года, то в пункте 4 указывается, что стороны договариваются о мониторинге на границе, в том числе силами ОБСЕ, чтобы на территорию Украины не проходила техника и живая сила, - подчеркивает Тищенко. - Под этим документами были подписи и российской стороны. СММ ОБСЕ до сих пор не контролирует участок границы Украины и РФ в ОРДЛО, а она - более 400 км. А ведь контроль за границей - это и составляющая безопасности в том числе. Можно прогнозировать, что в Минске эти вопросы будут подниматься, но они должны быть еще раз актуализированы во время очередной встречи в нормандском формате, если она состоится".

Также сторонам будет сложно договариваться о разведении сил и средств, считает эксперт.

"В значительной степени со стороны РФ могут саботироваться различные инициативы в минском процессе, что позволяет реализовывать стратегию давления на Украину относительно политического блока Минских договоренностей и обвинять украинскую сторону в срыве переговорного процесса, - говорит Тищенко. - Эта стратегия не нова и традиционна, но недостаток прогресса в Минске также затрудняет дальнейшую коммуникацию в нормандской формате".

"Ключевой вопрос - граница"

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш называет вопрос границы – ключевым для прекращения конфликта.

"В то же время у Украины и России, можно сказать, противоположные взгляды на его решение. Я не знаю, что могут обсуждать в этом плане в Минске, но поднимать этот вопрос и постоянно будировать (ставить) его Украине - выгодно и нужно. Именно поэтому, я считаю, Россия не согласится на создание такой подгруппы", - говорит эксперт.

Гармаш подчеркивает, что как минимум один участок для разведения сил будет определен. Обеим сторонам до марта (в конце марта или начала апреля планируется встреча глав нормандского формата) нужен прогресс.

"Скорее всего, это будет Авдеевка, - говорит глава ЦИСП Донбасса. - По остальным, думаю, процесс будет не простым. Опять же – определить участки и реально развести там силы – это не одно и то же. Думаю, разведения до следующей встречи нормандской четверки по всем трем пунктам не будет".

Аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина называет абсолютно обоснованным предложение украинской стороны создать в рамках ТКГ подгруппу по вопросам границы. Это, по ее мнению, запустит и политическую подгруппу, которая как бы есть, но все встречи в ее рамках проходят без результатов. Но эксперт предостерегает от "компромисса" на российских условиях, когда выборы в ОРДЛО могут пройти без реальных демилитаризации, контроля Украиной за границей, конкуренции политсил.



"Если отталкиваться от итогов декабрьского нормандского саммита, уже в апреле нас ожидает, возможно, новая встреча глав Украины, России, Германии и Франции. И до этого времени должны быть согласованы определенные шаги, обговоренные в декабре, - говорит Золкина. - Поскольку уже озвучено, что возможная встреча весной будет посвящена вопросам политической реинтгерации Донбасса (вопрос подготовки выборов в ОРДЛО), то логично, что украинская сторона будет добиваться реализации российской стороной тех пунктов Минских соглашений, которые делают в принципе возможным разговор о таких выборах".

В то же время, подчеркивает аналитик, встреча в нормандском формате может не состояться.

"Ведь чтобы говорить о реализации политических пунктов (децентрализация, охватывающая и временно неподконтрольные территории, постоянный режим функционирования особого статуса ОРДЛО, вопросы проведения выборов на оккупированных территориях), требуется выполнение безопасностных условий, - отмечает Золкина. - Но на сегодняшний день нет абсолютно никакого прогресса в соблюдении режима тишины (почти каждый день - сообщения о раненых или погибших), равно как нет и подтвержденного отвода тяжелого вооружения (сводки СММ ОБСЕ и ООС фиксируют применение запрещенного вооружения). То есть, даже первое условие, позволяющее говорить о других пунктах, не выполняется".

"Россия может предложить компромисс"

Напомнив о различных позициях президентов Украины и России касательно передачи официальному Киеву контроля за границей в ОРДЛО (Зеленский настаивает, что это нужно сделать до выборов, а Путин, что – после), эксперт отмечает: на примере ряда международных конфликтов и попыток их урегулирования, доказано, что не имея контроля над границей, будут проблемы не только с легальностью и легитимностью избирательного процесса, но и с безопасностью.

"Там могут произойти различные эксцессы, возобновиться боевые действия. Мы не можем гарантировать, что через границу не пройдут военная техника и вооруженные формирования, - подчеркивает Золкина. – Именно поэтому украинская сторона вполне логично выходит в Минске с конкретной инициативой".

Впрочем, тут есть определенные подводные камни. Идею создания подгруппы по вопросам границы может быть интересна РФ лишь в выгодном для нее виде и в удобное для нее время.

"Россия может предложить компромисс (или же украинская сторона сама выйдет с предложением) - контроль за украино-российской границей в ОРДЛО начинает передаваться Киеву незадолго до выборов (за неделю или несколько дней). Или - в день выборов. Но это значит, что избирательная кампания будет проходить в условиях, несоответствующих нормальным, легальным выборам, - поясняет Золкина. – Так что лучше отказаться от такой формулы. Хоть я и вижу, что в планах команды Зеленского такой вариант есть. И чтобы способствовать скорейшей реинтеграции, они готовы закрыть глаза на то, в каких условиях в ОРДЛО будут проходить выборы. Кстати, РФ может согласиться на такой опасный для нас "компромисс" ближе к встрече в нормандском формате. Либо же непосредственно на встрече, чтобы продемонстрировать свою "добрую волю". Это будет вполне в логике Кремля".

Как сообщал портал "Комментарии", во время переговоров в Минске украинская и российская стороны обсуждали 9 возможных участков для разведения войск на Донбассе. Согласовать удалось только один участок.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!