Допрос Порошенко: под здание ГБР привезли золотой унитаз

В Киеве возле здания Генерального бюро расследований, где проходит допрос пятого президента Петра Порошенко по делу о госизмене, произошла потасовка. Кроме того, к стенам ГБР принесли золотой унитаз и пришли клоуны, пишет в своем Telegram канале Klymenko Time.

Мужчина привез на тележке покрашенный в золотой цвет унитаз, который, как он считает, олицетворяет коррупцию Порошенко. Из-за этого “символа” активисты, которые выступают в поддержку пятого президента, устроили потасовку и разбили унитаз.

Так же на акции под ГБР были замечены и два клоуна с плакатами в поддержку экс-гаранта.









Как сообщало издание "Комментарии", 18 января ГБР вызвало на допрос народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко : он должен явиться на допросы 21 и 24 января текущего года.



20 января Порошенко пришел в Государственное бюро расследований, чтобы следователи ГБР вручили ему повестки о вызове свидетеля в порядке, установленном УПК. Адвокат сообщил, что Порошенко вручили повестки для допросов в качестве свидетеля на 24 января 2020 года по делу о Минских соглашениях, на 31 января 2020 года - по делу захваченных РФ моряков, на 11 февраля 2020 года - по делу о судебной реформе.

Пятый президент из-за этого отменил визит в Швейцарию, а также запланированные встречи с мировыми лидерами.

В ноябре 2019 года Петр Порошенко не явился на допросы в Генеральную прокуратуру и Госбюро расследований. Допросы должны были пройти в рамках расследования уголовных дел о событиях под Иловайском (Донецкая область) в августе 2014 года и о пропаже сервера с секретной информацией из ситуационной комнаты в Администрации президента.



Ранее в Госбюро расследований заявили, что с лета 2019 года Петр Порошенко якобы умышленно пропустил более 15 допросов.

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