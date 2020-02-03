Язык

Українська

Русский

Coinspot 03.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 03.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Коронавирус из Китая: глава ВОЗ сказал, что нужно делать
НОВОСТИ Все новости

Коронавирус из Китая: глава ВОЗ сказал, что нужно делать

Глава ВОЗ рекомендовал принимать меры против распространения коронавируса

сегодня, 16:29
Автор:

• Мария Чиренко

Коронавирус из Китая: глава ВОЗ сказал, что нужно делать

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебреисус во время выступления в Женеве призвал не паниковать в связи с распространением короновируса 2019-nCoV в Китае и за его пределы, сообщает "Интерфакс-Украины".

"Пока все это (опасность вируса) не так масштабно. Бояться нечего. Сейчас нет причин для паники", - подчеркнул он.

При этом, по словам  Гебреисуса, необходимо помнить о риске распространения заболевания и принимать эффективные меры для предотвращения этого.

Отметим, по состоянию на 3 февраля от коронавируса скончались свыше 360 человек.

Как сообщало издание "Комментарии", согласно данным китайских экспертов, в зависимости от увеличения смертности, новый опасный вирус может распространяться и мутировать. По одной из версий, болезнь появилась на рынке, где проводились незаконные операции с дикими животными. В исследованиях отмечается, что наиболее близкое совпадение по генетическому коду этого вируса наблюдается у двух видов животных - южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры. 

Кабинет министров утвердил план предотвращения заноса и распространения на территории страны коронавируса. В Украине две команды ученых работают над созданием теста на коронавирус. Об этом рассказали источники в Министерстве здравоохранения и СНБО.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/general/638935.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...