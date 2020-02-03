Коронавирус из Китая: глава ВОЗ сказал, что нужно делать

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебреисус во время выступления в Женеве призвал не паниковать в связи с распространением короновируса 2019-nCoV в Китае и за его пределы, сообщает "Интерфакс-Украины".
"Пока все это (опасность вируса) не так масштабно. Бояться нечего. Сейчас нет причин для паники", - подчеркнул он.
При этом, по словам Гебреисуса, необходимо помнить о риске распространения заболевания и принимать эффективные меры для предотвращения этого.
Отметим, по состоянию на 3 февраля от коронавируса скончались свыше 360 человек.
Как сообщало издание "Комментарии", согласно данным китайских экспертов, в зависимости от увеличения смертности, новый опасный вирус может распространяться и мутировать. По одной из версий, болезнь появилась на рынке, где проводились незаконные операции с дикими животными. В исследованиях отмечается, что наиболее близкое совпадение по генетическому коду этого вируса наблюдается у двух видов животных - южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры.
Кабинет министров утвердил план предотвращения заноса и распространения на территории страны коронавируса. В Украине две команды ученых работают над созданием теста на коронавирус. Об этом рассказали источники в Министерстве здравоохранения и СНБО.
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