Стало известно, почему "уханьских" украинцев повезли на карантин именно в Полтавскую область

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время отчета в
Верховной Раде заявил, что Полтавщина была выбрана
неслучайно, потому, что там медицина одна из
самых развитых в Украине", пишет "КП".
“Там самая лучшая медицина в Украине. Поэтому выбрали этот регион неслучайно”, - сказал он.
Премьер также отметил, что слухи о том, что решение о поселении людей в "Новых Санжарах" было принято в последний момент, неправдивы.
“Все необходимые меры были спланированы. С самого начала было выделено около 10 объектов. За 3 дня до эвакуации было три объекта, которые могли принять людей. Окончательное решение было принято за день до эвакуации”, - рассказал Гончарук.
Он добавил, что
проведенная операция является беспрецендентной для Украины и что первое, о чем
мы думало правительство в этом случае - безопасность людей. Которых везли и
тех, кто живут в стране.
По словам премьера, в целом в "Новых Санжарах" сейчас идет "все по плану" в плане работы с эвакуированными.
Напомним, по прилету из Уханя эвакуированных сограждан решили поместить
на карантин в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской
области, где течении двух недель они будут находиться в обсервации с
обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и
безопасности. Однако эта новость обернулась настоящим бунтом. Не успел
самолет с "уханьцами" приземлиться в Харькове, в Полтавской области уже
начался протест против эвакуации людей в Новые Санжары.
Так, полиция совместно с Нацгвардией с помощью тяжелой военной техники под крики протестующей толпы пыталась убрать автомобили жителей с проезжай части.
"Что вы делаете? Почему вы их к себе домой не везете?! У нас лагеря, дети на лето приезжают, куда везете?", - кричали митингующие, которые не собирались отступать.
Спустя несколько часов потасовок акция протеста все еще была в разгаре. В Сети появилось видео противостояния военных и жителей Новых Санжар, которые требуют нацгвардейцев не выполнять приказ и уйти из поселка.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эвакуация вполне здоровых граждан Украины из провинции Китая, где зафиксирована эпидемия короновируса, стала беспрецедентным событием по уровню
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