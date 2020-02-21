Стало известно, почему "уханьских" украинцев повезли на карантин именно в Полтавскую область

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время отчета в Верховной Раде заявил, что Полтавщина была выбрана неслучайно, потому, что там медицина одна из самых развитых в Украине", пишет "КП".



“Там самая лучшая медицина в Украине. Поэтому выбрали этот регион неслучайно”, - сказал он.

Премьер также отметил, что слухи о том, что решение о поселении людей в "Новых Санжарах" было принято в последний момент, неправдивы.

“Все необходимые меры были спланированы. С самого начала было выделено около 10 объектов. За 3 дня до эвакуации было три объекта, которые могли принять людей. Окончательное решение было принято за день до эвакуации”, - рассказал Гончарук.

Он добавил, что проведенная операция является беспрецендентной для Украины и что первое, о чем мы думало правительство в этом случае - безопасность людей. Которых везли и тех, кто живут в стране.



По словам премьера, в целом в "Новых Санжарах" сейчас идет "все по плану" в плане работы с эвакуированными.

Напомним, по прилету из Уханя эвакуированных сограждан решили поместить на карантин в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, где течении двух недель они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Однако эта новость обернулась настоящим бунтом. Не успел самолет с "уханьцами" приземлиться в Харькове, в Полтавской области уже начался протест против эвакуации людей в Новые Санжары.

Так, полиция совместно с Нацгвардией с помощью тяжелой военной техники под крики протестующей толпы пыталась убрать автомобили жителей с проезжай части.

"Что вы делаете? Почему вы их к себе домой не везете?! У нас лагеря, дети на лето приезжают, куда везете?", - кричали митингующие, которые не собирались отступать.

Спустя несколько часов потасовок акция протеста все еще была в разгаре. В Сети появилось видео противостояния военных и жителей Новых Санжар, которые требуют нацгвардейцев не выполнять приказ и уйти из поселка.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эвакуация вполне здоровых граждан Украины из провинции Китая, где зафиксирована эпидемия короновируса, стала беспрецедентным событием по уровню

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