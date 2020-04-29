Работа за рубежом: чем обернется правительственный запрет

Украинское правительство временно запретило гражданам страны выезжать за границу с целью работы.

Сначала информацию о том, что Кабмин не дает украинцам выезжать за границу на заработки сообщил посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск. По его словам, Финляндия хотела этой весной ввезти чартерами на сезонные работы около 14 тысяч украинцев. И доставка 200 человек якобы состоялась. А потом правительство Украины приостановило такие перелеты.

Во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил запрет. При этом уверял, что сделано это исключительно ради здоровья и безопасности украинских граждан.

"Решение правительства до конца не продумано"

Политический аналитик Максим Маньковский считает, что всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно.

"Конечно, можно пошутить, что Кабинет министров начал выполнять предвыборную программу тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского. В ней тот рассказывал об Украине своей мечты, в которую возвращаются, – напоминает аналитик. – Теперь осталось сделать так, чтобы работники, вынужденные из-за эпидемии коронавируса вернуться, опять не поехали искать лучшей доли на чужбину. Всё это, может, и было бы смешно, если бы не было так грустно".

Максим Маньковский подчеркивает, что он далеко не в восторге от того, что украинских граждан, используют как дешевую и низкоквалифицированную рабочую силу. Но призывает реально оценивать ситуацию, в которой мы находимся.

"За последние месяцы в страну вернулись миллионы украинцев, которые по-прежнему не могли найти себе работу на родине. Я, конечно, с уважением отношусь к попыткам правительства обеспечить их работой, но не очень верю в то, что это удастся сделать в ближайшее время. А людям надо зарабатывать и кормить свои семьи уже сегодня и сейчас, – подчеркивает эксперт. – Поэтому, на мой взгляд, решение правительства не продуманно до конца… Ограничение передвижения и запрета на выезд ни до чего хорошего не приводили никогда. Я это хорошо помню еще со времен Советского Союза".

По словам Маньковского, пока за рубежом будут платить значительно больше, часть населения Украины всеми правдами и неправдами будет пытаться уехать.

"В современных условиях, нехватки рабочих рук в ЕС, правительства этих стран будут всячески поощрять и стимулировать работников, – уверен аналитик. – Уже сейчас Польша, Германия, Финляндия готовы принимать наших граждан, не обращая внимания на карантин. Противостоять этому можно только взвешенной экономической политикой и увеличением зарплат в Украине. Надеюсь, у нашего правительства хватит ума не накалять ситуацию".

"Заложники украинского правительства"

Политический эксперт Александр Савченко считает, что сегодняшнее правительство Украины выбрало свой путь – брать в заложники средний и мелкий бизнес, запрещая работать (с определенными исключениями). И всё это происходит под видом борьбы с вирусной пандемией.

"Собственное правительство, уже традиционно наплевав на статьи Конституции, гарантирующие право на свободный труд, запретило многим украинцам работать под угрозой штрафов, – подчеркивает эксперт. – Власть действует избирательно: кому-то разрешает работать, а кому-то нет. По видимому ожидает, что торговые сети, рынки и весь мелкий бизнес обязан будет "занести" за право выжить в Украине. Это своего рода финансовый терроризм – взятие всех в заложники решением власти. И всё это сдабривается рассказами о необходимости борьбы с пандемией короновируса. Хоть, в основном, связано только с попытками незаконно грабить всех нас. То же самое происходит и с трудовыми мигрантами, которые появились в нашей стране только по той причине, что ей управляли и управляют бездари. Ни раньше, ни сейчас они не в состоянии обеспечить достойной работой внутри Украины".

Александр Савченко отмечает, что Европе нужна дешевая рабочая сила. И в этой нише – чуть ли не самой дешевой и бесправной рабочий силы – находятся украинцы.

"Чтобы вернуть трудовых мигрантов, европейские страны даже пошли на прописание законных исключений, дающих прав въехать и работать в Европе даже в период всеобщей пандемии, – продолжает эксперт. – Всё бы ничего, но наша власть, понимая, что и тут можно обогатиться, начала действовать своим традиционным методом – "что-то запрещая". Очевидно, в надежде, что уже и европейские агрокомпании, понимая, что они теряют деньги, занесут в Кабмин "кому нужно" – и тогда граница откроется… Так действуют пираты, беря в заложники ради выкупа. И, к большому сожалению, наша власть в отношении собственных граждан действует такими же методами".

"Не запрещать, а создавать"

Финансовый эксперт Павел Вернивский уверен, что нужно не запрещать выезжать, а создавать новые рабочие места внутри страны.

"Если бизнес не желает или не может этого делать, в развитых государствах есть инвестиционные меры, которые стимулируют создание таких рабочих мест. И их давно пора применять Украине, – подчеркивает эксперт. – Одна из эффективных мер – создание индустриальных зон: индустриальные парки, свободные экономические зоны, зоны по переработке экспорта. Это спецзоны с особым режимом налогообложения, администрирования. Сделано всё, чтобы бизнесу было выгодно именно здесь работать. Тем самым идет стимулирование развития".

Помимо того, что даются налоговые и административные поблажки, предлагаются еще и "пряники" в виде денежных грантов – софинансирование капитальных инвестиций, отмечает Павел Вернивский.

"Ведь кроме собственно создания того же завода, нужно построить к нему дорогу, подвести коммуникации – канализацию, линии электропередач. Это всё – большие расходы. Дополнительные затраты, которые бизнес не должен нести, – говорит эксперт. – И во многих государствах помогают компенсировать такие расходы. В Венгрии, Словакии, Польше всё это строит само государство – или же бизнесу предоставляют уже готовую рабочую площадку для запуска нужного производства. Отсутствие такого рода поддержки в Украине и заставляет наших бизнесменов открывать производство за рубежом. Там выгоднее. Удобнее. Рентабельнее".

Само строительство таких зон уже стимулирует рабочие места, уверен Вернивский. При этом важно, чтобы именно отечественные компании получали госзаказы. Таким образом, всё больше отчислений будет поступать в бюджет.

"И еще один важный момент – политика развития экспорта, – продолжает эксперт. – Ранее в каждом украинском посольстве были торговые представители (торгпреды). Они помогали нашим экспортерам узнавать особенности внутреннего рынка той или иной страны, формировать соответствующие предложения. Нужно заниматься торговой дипломатией!"

Также, по мнению Павла Вернивского, следует развивать программу стимулирования кредитования долгосрочных проектов.

"Всего 26 млрд грн выдано на долгосрочные проекты нашими банками. Это очень мало. А ведь подобные проекты, к примеру, строительство новых производственных мощностей, дадут существенный толчок украинской экономике, – говорит эксперт. – Банки развития есть практических во всех развитых странах. Существуют также Всемирный банк (Мировой банк реконструкции развития), Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк. Все они занимаются как раз таки долгосрочными проектами. Капиталоёмкие отрасли имеют долгий период окупаемости, но приносит хороший доход государству. С их помощью создается новая налогооблагаемая база".

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