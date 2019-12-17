Зеленский осудил столкновения на Грушевского из-за рынка земли

Глава государства Владимир Зеленский, несмотря на свое пребывание с рабочим визитом в Азербайджане, остро отреагировал на сегодняшние волнения на акциях протеста под стенами парламента, в результате которых пострадали почти два десятка людей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Президент отметил, что каждый в свободной стране имеет право на участие в мирных протестах и несогласии с противоречивыми законами, но также и каждый, кто приносит своими действия ущерб другим, должен нести за это ответственность.

"Дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон. Я уважаю мнение украинский, на протяжении месяцев мы слушаем предложения по реформ. Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские", - указано в сообщении Зеленского.

Гарант Конституции отметил, что таким образом украинцам не удастся достичь уровня европейских стран, где правопорядок превыше личных интересов отдельных лиц. Граждане должны научиться уважать друг друга, независимо от убеждений, а государство, в свою очередь, готово быть открытым и выносить фундаментальные и острые вопросы на обсуждение с гражданским обществом.

"Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинским. Мы прислушиваемся к людям. И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых "элит". Это я вам гарантирую", - резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на сегодняшние стычки под Верховной Радой и гневные провокации со стороны, так называемых "титушек", отреагировали и в украинском посольстве США. Так, в частности, посольство отметило недопустимое отношение и физическое воздействие на людей тех профессий, для которых присутствие на акциях протеста - рабочая обязанность.



