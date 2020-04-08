Дело Порошенко: какие перспективы у уголовных дел в отношение пятого президента Украины









Генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство в отношение возможных противоправных действий пятого президента Украины Петра Порошенко при назначении судей Верховного Суда (ВС). Указ о назначении Порошенко подписал в мае-2019, когда уже было понятно, что еще 5 лет должность главы государства он не будет занимать. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" о возможных причинах и перспективах "дела Порошенко".

Вину Порошенко еще нужно доказать

Политолог Виктор Таран не видит перспектив "дела Порошенко", но видит угрозу для Украины.

"Напомню, что почти год назад, 14 апреля, произошли известные дебаты на стадионе между кандидатами в президенты, победителями первого тура – Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. И тогда Зеленский заявил Порошенко, что является его приговором, – отмечает Виктор Таран. – Ну и все мы помним борды с обещанием "весна придет – сажать будем". На "посадки" прошлой власти был и есть огромный запрос у избирателей Зеленского. Но прошел почти года, а ничего не сделано. Дальнейшее промедление добьет рейтинг шестого президента, который и так стремительно падает. Потому и появились эти обвинения. Достаточно сомнительные".

По словам политолога, чтобы доказать причастность Порошенко к проведению "своих" судей в ВС, придется доказать, что он едва ли не предоставил определенным кандидатам готовые тесты – чтобы они смогли пройти отбор через сито Рады правосудия. А потом чтобы якобы оплатили ему, работая уже в ВС.

"Сделать это практически нереально, – уверен эксперт. – Но есть и еще один момент. А именно – прямой конфликт интересов. Ведь нынешняя генпрокурор Венедиктова в том самом 2017 году не смогла набрать нужное количество баллов. И, соответственно, не стала судьей ВС. И ее теперешние действия против Порошенко похожи на месть. Ну, или, скажем мягче, на определенную заангажированность. Что дает право команде Порошенко говорить о политическом преследовании".

Эксперт сомневается, что этим делом команда Зеленского отвлекает внимание от проблем, связанных с пандемией, карантином и экономическим кризисом. Но не сомневается, что если делу дадут ход, международные партнеры Украины – страны с развитой демократией – могут снизить поддержку нашему государству. И финансовую, и политическую. В том числе, касательно санкционного давления на Россию.

"Последние действия новой украинской власти – негативный сигнал для коллетивного Запада. В свое время такой послал Янукович, посадив Тимошенко. Все понимали, что дело политически мотивировано. И есть риск, что наш нынешний полуавторитарный режим идет по той же кривой дорожке", – резюмирует Виктор Таран.

Политические преследования Порошенко

Политический аналитик Павел Нусс считает, что открытием этого производства Венедиктова фактически признала, что ее назначали для политических преследований Порошенко.

"Открытием этого дела власть пытается отвлечь внимание общества от своей неспособности защитить страну от эпидемии коронавируса и экономического кризиса. А также, от падающего политического рейтинга Владимира Зеленского и его политической силы, – уверен Павел Нусс. – Доверительные отношения генпрокурора Венедиктовой с Андреем Портновым (юрист, замглавы Администрации президента времен правления Виктора Януковича – прим. ред.) – это еще один маркер, который точно указывает на политическую ангажированность Венедиктовой. Она уже начала себя проявлять в качестве ручного прокурора власти".

Эксперт считает "дело Порошенко" бесперспективным и просто "очередным в длинном перечне политически мотивированных обвинений".

По мнению Павла Нусса, назначая судей ВС президент Порошенко действовал в рамках своих прав и обязанностей, возложенных на него Конституцией Украины на период его президентской каденции.

Очень запутанная ситуация для власти

Как показала история с "антиколомойским законом", ситуация для власти усложняется, отмечает аналитик, специалист по политическому PR в ToShoNado.Agency Андрей Попов.

"Офису президента (ОП) срочно нужны союзники либо сателлиты. Банковая отчаянно ищет выход, который бы решил не какую-то одну задачу, а сразу несколько проблем, пакетом, – поясняет эксперт. – И "Пакет Порошенко" выглядит в этом плане наиболее перспективным, так как надавив на пятого президента, как считают в ОП, можно получить контроль над всей вертикалью (в том числе теневой), которую Порошенко выстраивал под себя 5 лет".

Аналитик призывает на забывать, что на местах и в госорганах практически повсеместно остались чиновники, назначенные туда во времена Порошенко. И, соответственно, до сих пор от него зависящие.

"Они вносят разлад в и без того часто бестолковые действия новой провластной команды, – продолжает Андрей Попов. – Особенно это касается судей, которые уже начали даже отменять законы, принятые новой Верховной Радой по инициативе самого президента. Это прямой вызов. Судей и всю эту теневую вертикаль новых "любих друзів" ОП хотел бы взять под контроль, что возможно лишь с принуждением Петра Алексеевича. То есть, ОП намерен выстроить на основе старых кадров уже свою теневую вертикаль, раз публичная партийная вертикаль пошла вразнос из-за конфликта с Коломойским".

Кроме того, подчеркивает эксперт, сторонники Порошенко в соцсетях и СМИ начинают разгонять "зраду". Что карантин, дескать, "не настоящий", а всего лишь попытка узурпации власти и наступление на гражданские свободы.

"Эта информационная кампания имеет признаки системности (привлечение ЛОМов, к примеру), и явно была одобрена партийными верхами Евросолидарности. Потому мы видим ответный ход Зеленского именно сейчас, а не неделей ранее, например. Причем очень оперативный ход, это явно заготовка, – считает Андрей Попов. – И момент выбран оптимально – Порошенко не может выгнать на улицы массовку, иначе удар по репутации как у "виновника распространения коронавируса" будет серьезным. Значит, крупный Майдан сейчас маловероятен. Остается нагнетание в дружественных ему СМИ и привлечение все тех же назначенных им судей и чиновников. То есть – институциональная борьба, война компроматов и фейков, "законодательный спам" и так далее.

Но все это, подчеркивает аналитик, лишь если Порошенко откажется идти на некий компромисс с Зеленским и не захочет почти добровольно интегрироваться в новую конфигурацию власти.

"Так как выехать из страны Порошенко сейчас не может (испанский вояж не удался), улицу мобилизовать тоже, а его арест поддерживает большинство населения, то, как минимум, на ситуативный непубличный компромисс с Зеленским он, скорее всего, пойдет, – прогнозирует Андрей Попов. – Не вижу возможностей для масштабных маневров. И будет пятый президент помогать шестому в борьбе с про-коломойской частью президентской же партии "Слуга народа" и ставленниками бывшего главы ОП – Андрея Богдана. Пока эта теория выглядит слегка сумасшедшей, но давайте подождем одну-две недели и посмотрим, как пойдет".

Ранее "Комментарии" писали, что адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко заявили, что подозрение, которое инициировала глава Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова, является ничем иным, как способом давления на состав коллегии Верховного Суда и установления над ним контроля в преддверии рассмотрения ключевого для государства вопроса в отношении национализации "ПриватБанка".

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