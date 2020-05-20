Пленки Ермака: Зеленский рассказал, кто и для чего делал записи

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 мая, во время пресс-конференции в Мариинском парке назвал дело о видеозаписях с участием брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака – Дениса – "пустым". Глава государства также сообщил, что ему известно, кто сделал записи и кто шантажировал его с целью снятия с должности Андрея Ермака.

Зеленский отметил, что не может назвать имена людей, которые причастны к "пленкам Ермака" так как на данный момент следствие еще продолжается.

"Частично там есть объяснение того, почему я некоторых людей увольняю. На видео ничего нет. Ни одного человека, ни одной фамилии, которую упоминали – никого нет на должностях. И не потому, что мы их сняли. Их просто не было", – заявил Зеленский.

Президент обратил внимание на то, что если проследить за тем, как развивалась история с "пленками Ермака", то можно понять, кто причастен к публикации этих материалов.

Напомним, народный депутат и экс-советник президента Владимира Зеленского Гео Лерос опубликовал видеоролики, на которых человек, внешне похожий на родного брата главы Офиса гаранта Андрея Ермака договаривается с разными людьми и предлагает им назначение на государственные посты, называя стоимость такой "услуги".

Ровно год назад, 20 мая 2019 года, Владимир Зеленский принес присягу президента Украины в Верховной Раде и официально приступил к исполнению обязанностей. По этому поводу гарант созвал большую пресс-конференцию и выразил готовность в течение более двух часов отвечать на вопросы журналистов. Журналисты "Комментариев" детально освещают мероприятие.

Напомним, эксперты спрогнозировали для издания "Комментарии", чего можно ожидать во время пресс-конференции Владимира Зеленского по итогам года президентства.

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