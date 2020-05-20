Пленки Ермака: Зеленский рассказал, кто и для чего делал записи

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 мая, во время пресс-конференции в Мариинском парке назвал дело о видеозаписях с участием брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака – Дениса – "пустым". Глава государства также сообщил, что ему известно, кто сделал записи и кто шантажировал его с целью снятия с должности Андрея Ермака.
Зеленский отметил, что не может назвать имена людей, которые причастны к "пленкам
Ермака" так как на данный момент следствие еще продолжается.
"Частично там есть объяснение того, почему я некоторых людей увольняю. На
видео ничего нет. Ни одного человека, ни одной фамилии, которую упоминали – никого
нет на должностях. И не потому, что мы их сняли. Их просто не было", – заявил
Зеленский.
Президент обратил внимание на то, что если проследить за тем, как развивалась история с "пленками Ермака", то можно понять, кто причастен к публикации этих материалов.
Напомним, народный депутат и экс-советник президента Владимира Зеленского Гео Лерос опубликовал видеоролики, на которых человек, внешне похожий на родного брата главы Офиса гаранта Андрея Ермака договаривается с разными людьми и предлагает им назначение на государственные посты, называя стоимость такой "услуги".
Ровно год назад, 20 мая 2019 года, Владимир Зеленский принес присягу
президента Украины в Верховной Раде и официально приступил к исполнению
обязанностей. По этому поводу гарант созвал большую пресс-конференцию и выразил
готовность в течение более двух часов отвечать на вопросы журналистов. Журналисты
"Комментариев" детально освещают мероприятие.
Напомним, эксперты
спрогнозировали для издания "Комментарии", чего можно ожидать во время пресс-конференции
Владимира Зеленского по итогам года президентства.
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