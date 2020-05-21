"Год президентства": МИД Украины вступился за Зеленского в ответ на критику России

Министерство иностранных дел Украины опровергло обвинения российских коллег против главы государства Владимира Зеленского в ведении русофобской политики, которая угнетает русскоязычное население. Об этом сообщается на сайте МИД,

Отметим, что накануне МИД Российской Федерации опубликовал детальный отчет о работе украинского гаранта за последний год, охарактеризовав ее крайне отрицательно, обвинив Зеленского в ошибках не только на международной арене, но и в ведении внутренней политики, куда российским топ-чиновникам обязательно надо влезть.

В свою очередь МИД Украины отреагировал на данную публикацию, обозначив, что любой негатив на элемент "русскости" среди украинцев - это результат самой деятельности России на территории нашего государства, а сложные взаимоотношения между двумя странами невозможно восстановить без соблюдения Кремлем права на неприкосновенность чужих территорий.

"Факты свидетельствуют о том, что настоящей причиной, которая разрушает сотрудничество между двумя государствами, является продолжающаяся российская вооруженная агрессия против Украины, оккупация Россией украинских территорий и незаконное содержание ней украинских граждан. Язык вражды комментария МИД РФ не содержит даже намека на конструктив и ставит под сомнение настроенность российской стороны к дипломатическому урегулированию", - отметили в украинском министерстве.

В заключение министры добавили в адрес официального представительства России, что от нее ожидают решительного отказа от оккупации территорий на Донбассе и фактического возвращения Крыма в состав Украины, которой он принадлежит де-юре и согласно всем международным нормам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что дипломатическое посольство США высоко оценило работу Владимира Зеленского на должности президента Украины за минувший год, который стал первым в его каденции.





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