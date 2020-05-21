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В The New York Times появилась авторская колонка Зеленского

Колонка Зеленского в The New York Times вышла под названием “Я ожидал войны. Я не ожидал импичмента Трампа или пандемии”

сегодня, 13:40
Автор:

• Елена Волкова

В The New York Times появилась авторская колонка Зеленского

Вчера, 20 мая, в американском издании The New York Times появилась колонка президента Украины Владимира Зеленского. В публикации лидер Украины подвел итоги своего первого года в кресле главы государства.

Колонка Зеленского вышла под названием “I Expected War. I Did not Expect Trump's Impeachment or a Pandemic” (“Я ожидал войны. Я не ожидал импичмента Трампа или пандемии”. Лидер Украины признается: никогда не думал, что быть президентом легко. 

“Раньше я работал в комедийном жанре и занимался продюсированием. Команда, которую я привел, состояла из умных, энергичных, способных и преданных людей. Но многим из них не хватало политического опыта. Мы имели большие надежды и взяли на себя жесткое обязательство улучшить положение нашей страны, но столкнулись с тяжелыми условиями - как внутри, так и на мировой арене", - пишет Зеленский.

Президент Украины перечисляет в авторской колонке те вызовы, с которыми он столкнулся за год: скандал с переговорами и импичментом Трампа, войну на Донбассе, освобождение пленных и борьбу с коронавирусом.

Как ранее сообщали “Комментарии”, президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о своих первых 12-ти месяцах на посту главы государства, признал, что стал меньше доверять людям и стал более жестким. Об этом он рассказал в фильме "Год президентства Зеленского". По словам гаранта, причиной этому стали недобросовестные люди, которые пришли в политику не за тем, чтобы менять страну к лучшему, а работать исключительно для себя. Также украинский президент подчеркнул, что лишь жалеет, что не стал относиться к таким людям более требовательно еще раньше.

Также мы писали, что первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов не исключает того, что нынешний глава государства Владимир Зеленский пойдет на второй президентский срок.


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