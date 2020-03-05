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"Трудовой кодекс Гончарука - все": Рада отменила ряд законопроектов прошлого Кабмина

С повестки дня Рады сняты те законы, которые не были рассмотрены на сессионных заседаниях

сегодня, 12:58 628
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Трудовой кодекс Гончарука - все": Рада отменила ряд законопроектов прошлого Кабмина

Сегодня из рассмотрения в Верховной Раде были сняты все законопроекты Кабинета министров под руководством Алексея Гончарука, которые не были рассмотрены в сессионном зале парламента Соответствующее решение опубликовано на сайте ВР.

В список отмененных законопроектов попал и новый Трудовой кодекс, который ранее вызвал широкий резонанс у наемных работников.

Известно, что 4 марта документ был отозван и снят с рассмотрения. Тот же статус значится и в других проектов Кабмина, рассмотрение которых не состоялся в сессионном зале парламентариями.

При этом 2 февраля вступил в силу закон, предусматривающий снижение штрафа за нарушение Трудового кодекса.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в  прошлом Кабмине предусмотрели отмену субсидий для украинцев, которые работают без оформления.  Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал, что согласно новому Трудовому кодексу,  если же суд докажет, что человек работал неофициально и при этом получал субсидию, таковые для него будут отменены с наложением штрафных санкций.




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Источник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc2_5_1_J?ses=10010&num_s=2&num=&date1=&date2=&name_zp=&av_nd=&prof_kom=0&is_gol_kom=0&dep_fr=0&stan_zp=0&date3=&is_zakon=0&n_act=&gneu_decision_present=&sub_zak=2&type_doc=0&type_zp=0&vid_zp=0&edition_zp=0&is_urgen
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