"Трудовой кодекс Гончарука - все": Рада отменила ряд законопроектов прошлого Кабмина

Сегодня из рассмотрения в Верховной Раде были сняты все законопроекты Кабинета министров под руководством Алексея Гончарука, которые не были рассмотрены в сессионном зале парламента Соответствующее решение опубликовано на сайте ВР.

В список отмененных законопроектов попал и новый Трудовой кодекс, который ранее вызвал широкий резонанс у наемных работников.

Известно, что 4 марта документ был отозван и снят с рассмотрения. Тот же статус значится и в других проектов Кабмина, рассмотрение которых не состоялся в сессионном зале парламентариями.

При этом 2 февраля вступил в силу закон, предусматривающий снижение штрафа за нарушение Трудового кодекса.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в прошлом Кабмине предусмотрели отмену субсидий для украинцев, которые работают без оформления. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал, что согласно новому Трудовому кодексу, если же суд докажет, что человек работал неофициально и при этом получал субсидию, таковые для него будут отменены с наложением штрафных санкций.









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