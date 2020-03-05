"Трудовой кодекс Гончарука - все": Рада отменила ряд законопроектов прошлого Кабмина

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Сегодня из рассмотрения в Верховной Раде были сняты все законопроекты Кабинета министров под руководством Алексея Гончарука, которые не были рассмотрены в сессионном зале парламента Соответствующее решение опубликовано на сайте ВР.
В список отмененных законопроектов попал и новый Трудовой кодекс, который ранее вызвал широкий резонанс у наемных работников.
Известно, что 4 марта документ был отозван и снят с рассмотрения. Тот же статус значится и в других проектов Кабмина, рассмотрение которых не состоялся в сессионном зале парламентариями.
При этом 2 февраля вступил в силу закон, предусматривающий снижение штрафа за нарушение Трудового кодекса.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в прошлом Кабмине предусмотрели отмену субсидий для украинцев, которые работают без оформления. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал, что согласно новому Трудовому кодексу, если же суд докажет, что человек работал неофициально и при этом получал субсидию, таковые для него будут отменены с наложением штрафных санкций.
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