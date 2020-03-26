Внеочередное заседание парламента: какие изменения могут внести в госбюджет и что от этого изменится

Накануне внеочередного заседания Верховной Рады Украины, на котором могут принять ряд важных решений, включая перераспределение средств госбюджета (в рамках борьбы с коронавирусом и последствиями карантинных мер), депутаты "сливают" в Сеть предложенные правительством изменения. Среди них "убийство" земельной реформы, фактическая отмена местных выборов, резкое урезание расходов на культуру и субвенций регионам, резко выросший дефицит госбюджета.



Эксперт по просьбе издания "Комментарии" оценили предлагаемые меры и вероятность их принятия.

Правительство не знает, что делать

По мнению политолога Владимир Цыбулько, правительство мечется из крайности в крайность, не заморачиваясь моделированием ситуаций.

"Это означает, что будет спасения одних сфер жизни за счет других, – говорит эксперт. – Чего только стоит история с питанием воинских частей (с этим возникли проблемы на фоне карантина). А окончательное и бесповоротное ограбление культуры оставляет украинцам только сериал "Сваты" без выбора. Убийство кинопроизводства чего только стоит! Отказ же от местных выборов и отбор субвенций делает центральную власть не нужной. Это приведет к отказу платить налоги в госбюджет. Беда стране, где на ключевых должностях непрофессиональные люди. А за все заплатят не только те, кто за них проголосовал".

По мнению Цыбулько, большинство из предложенных правительством мероприятий является скорее вербальными предложениями, а не шагами для преодоления кризиса. Попытка регулировать цены и вовсе может привести к исчезновению товаров и полок магазинов.

"Сейчас надо стимулировать покупательную способность, и разделить с бизнесом и местной властью ответственность за сокращение рабочих мест, – уверен политолог. – Мы же видим попытку увеличить дефицит бюджета в четыре раза. Это даже МВФ отгонит от Украины на много лет! И все явственнее маячит тот самый дефолт, о котором говорил Коломойский".

Ранее "Комментарии" писали, что внеочередное заседание Верховной Рады, которое предварительно состоится в субботу, 28 марта, будет проходить на открытом воздухе во дворе парламента для предупреждения распространения пандемии коронавируса COVID-19.

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