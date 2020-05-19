Легализация азартных игр: почему Рада затягивает с рассмотрением законопроекта

Украинский парламент планирует на следующей пленарной неделе рассмотреть законопроект об игорном бизнесе во втором чтении. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему с ним так долго тянули, и что может измениться, в сравнении с первым чтением.

Напомним, что 16 января 2020 года Верховная Рада приняла за основу законопроект № 2285-д (альтернативный № 2285) о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

"Есть абсолютно противоположные позиции относительно того, голосовать за него или нет"

Оттягивание с рассмотрением "игорного законопроекта" во втором чтении юрист, аналитик Андрей Вигиринский считает "вполне очевидной историей".

"Карантин. Рада работала в режиме внеочередных заседаний. Исходя из того, что легализация игорных игр должна произойти в заведениях типа гостиничных комплексов, которые закрыты в период карантина, об этом документе как о приоритетном говорить не приходилось, – поясняет эксперт. – Сейчас, если участники рынка готовы, скорее всего, ВР перейдет к рассмотрению этого законопроекта. Но точно не на этой неделе".

О том, что изменится, мы узнаем по факту, когда поправки будут проголосованы в профильном комитете. По словам юриста, исходя из того, что документ комплексный, сложно сказать, какие из правок дойдут до финального текста – и дойдут ли вообще.

"Есть абсолютно противоположные позиции относительно того, голосовать за него или нет, – продолжает Андрей Вигиринский. – Особенно с учетом экономических последствий в стране после корона-кризиса. Представители ОПЗЖ уже заявили, что не считают целесообразным легализировать азартные игры в период экономического кризиса. Коллеги по оппозиции их, скорее всего, поддержат. А без голосов вспомогательных фракций и групп в последнее время у "Слуги народа" не особо получается голосовать законопроекты. Особенно те, которые касаются рынка, где замешены деньги".

Если же рынок азартных игр всё же начнет работать в случае принятия законопроекта, вряд ли это произойдет раньше четвертого квартала текущего года, считает эксперт. "В силу объективных обстоятельств, связанных с убогим финансовым положением граждан Украины", – поясняет Андрей Вигиринский.

"В проекте предлагаемого законопроекта есть опасная правка"

Глава ОО "Поддержка легализации игрального бизнеса в Украине" Елена Мочалова подчеркивает, что с 2014 года операторы государственных лотерей Украины, пользуясь изменениями в лицензионные условия, проводили свою деятельность в качестве завуалированных игорных заведений. Прикрываясь лицензией, они фактически занимались запрещенным законом игорным бизнесом.

"В силу полученных сверхприбылей и коррупции, Министерство финансов до сих пор не предоставило новых лицензионных условий лотерейным операторам, не нормировало рынок государственных лотерей согласно общепринятым мировым стандартам, которые бы обеспечили доходы в госбюджет от этого вида бизнеса, – подчеркивает Елена Мочалова. – Всё это сделало бы данный вид бизнеса, рынок лотерей классическим и социально нетоксичным. В итоге же деятельность государственных лотерей, которая нормируется отдельным законом, привела в Украине к получению черных сверхприбылей теневыми дельцами игорного бизнеса, к высоким коррупционным рискам".

По словам эксперта, в проекте предлагаемого законопроекта есть опасная правка, которая отделяет гослотереи, оставляя их под действием отдельного закона о государственных лотереях.

"Я считаю, что вывод сегмента государственных лотерей из-под действия закона о легализации игорного бизнеса, является лоббистской нормой, – говорит Елена Мочалова. – В ней заинтересованы теневые игроки игорного бизнеса, которые на сегодняшний день лишены возможности проводить запрещенную игорную деятельность под видом лотерей. Действие лотерейных операторов в рамках закона "О государственных лотереях" приведет к тому, что мы снова будем видеть игровые салоны, которые, используя игры с дополненной реальностью, будут проводить букмекерскую деятельность".

Эксперт обращает внимание и на согласованную правку, которая исключает этот вид букмекерского пари как определение азартной игры.

"Появятся салоны, в которых под видом VLT будут функционировать игровые автоматы с видоизмененным программным обеспечением, – прогнозирует Елена Мочалова. – Пользуясь лицензионными условиями уже действующего закона о гослотереях, мы сделаем не интересной возможность покупать лицензии на игровые салоны и букмекерскую деятельность, потому что работать под франшизой оператора будет и дешевле, и выгоднее для теневиков. К тому же, размещения пунктов распространения государственных лотерей не имеет ограничений. Отсутствуют ограничения и по рекламе. Нет гарантии, что хватит политической воли для срочного принятия новых лицензионных условий для классических государственных лотерей".

Нецелесообразной эксперт считает правку, в которой специальной игорной зоной является ипподромы.

"Это позволит любому желающему взять в аренду клочок земли, пару конюхов и 5 лошадей, назвать это ипподромом и открыть там казино или любой другой вид игорного бизнеса, – поясняет Елена Мочалова. – Не понимаю, каким образом размещения казино будет развивать ипподромы. Мне кажется, целесообразнее на ипподромах иметь тотализатор (устройство для проведения пари между игроками без заранее известного результата) – и проводить его работу в момент скачек. Тогда интерес этого вида состязаний будет больше, а часть прибыли тотализатора от пари на скачках сможет идти на развитие ипподрома и конного спорта".

"Легализация в этом случае – не более, чем просто передел рынка"

Политтехнолог Александр Кондратенко отмечает: "Президенту Зеленскому очень бы хотелось хоть немного залатать дыры в бюджете с помощью легализации игорного бизнеса. Но на практике затягивание рассмотрения законопроекта связано, в первую очередь, с тем, что многие по-прежнему надеются отстоять свои интересы в финальном варианте законопроекта".

Главные участники рынка азартных игр, уверен политтехнолог, всё это время лоббировали для себя максимум преференций.

"То есть, легализация в этом случае – не более, чем просто передел рынка, – считает Александр Кондратенко. – Заоблачные ценники за лицензии – инструмент для вытеснения более мелких игроков. Отсутствие действительно работающего контроля со стороны государства и системы онлайн- мониторинга в результате приведет к новому, еще более теневому рынку, но уже в онлайн-сегменте. И все те ожидания Кабмина от поступлений до 2,5 миллиарда с выдачи лицензий вряд ли сбудутся".

Мало того, продолжает эксперт, государство вынуждено будет вложить немалые средства в саму разработку этой системы мониторинга. введет ли ее в эксплуатацию через два с половиной года – еще вопрос…

"Ко второму чтению, я считаю, особых изменений быть не должно, поскольку крупные игроки за это время уже сумели договориться. Максимум – немного уменьшат залоги по лицензиям, но существенно ход событий это не изменит, – говорит Александр Кондратенко. – Если бы сейчас можно было увидеть список тех, кто попадет в специальную Комиссию по развитию и регулированию азартных игр, и чьи "свои люди" займут столь нужные и важные должности, то сразу бы стало понятно какой из 6 видов игорного бизнеса наиболее заинтересован в "правильном" законе".

Политтехнолог подчеркивает, что отсутствие монополий и равные условия игры для всех – это то, к чему необходимо было бы стремиться.

"Но есть большие сомнения, что депутаты, вносящие правки, руководствовались исключительно интересами государства, учитывая отсутствие коммуникации профильного комитета со средствами массовой информации в период между первым и вторым чтением", – резюмирует Александр Кондратенко.

Ранее мы писали, почему создание игровой Мекки в Украине вроде Лас-Вегаса – утопия, сколько лотерейные операторы зарабатывали во времена запрета игорного бизнеса и как законопроект 2285-д заставит игроков азартного рынка работать "в минус" или снова уходить в подполье. Ответы на эти и другие вопросы в интервью порталу "Комментарии" дала председатель ОО "Поддержка легализации игорного бизнеса в Украине" и эксперт-разработчик законопроекта по выведению азартного рынка из тени Елена Мочалова.

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