Прорыв трубы в ТРЦ Ocean Plaza: названо число пострадавших

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В Киеве из-за прорыва теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza
десять человек получили травмы, в данный момент семеро из них находятся в
больнице. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
По информации спасателей, троим пострадавшим медицинская помощь была оказана сразу на месте. Спасатели также заявили, что на руках вынесли шесть человек из самого ТРЦ, а также семерых людей - из троллейбуса, оказавшегося посреди кипятка.
Ранее мы писали о том, что столичные власти намерены выплатить компенсацию автомобилистам, чьи авто были повреждены в результате ЧП, выплату пострадавшим будут назначать после рассмотрения каждого случая в отдельности.
Как сообщало издание "Комментарии", в Киеве 13 января около 19:00 на улице Антоновича, 176, произошел порыв трубопровода теплоснабжения от ТЭЦ-5, что привело к утечке воды со значительной температурой. Из-за этого пострадало девять человек: люди получили ожоги, но тяжелых травм нет.
Горячая вода из теплосети проникла в супермаркет "Ашан" и на первый этаж торгового центра, поэтому спасатели вынуждены были выносить на руках посетителей, кроме того из-за аварии в асфальте образовались ямы, куда провалился общественный транспорт.
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