Пять стран требуют от Ирана компенсации за сбитый украинский самолет

Компенсацию за уничтожение самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" требуют от Ирана пять стран: Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина. Об этом сообщил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань после встречи группы представителей этих стран в Лондоне, передает ТАСС.



Отмечается, что во время еще раз обсудили, что должно быть проведено прозрачное, полное и независимое международное расследование. Иран, в свою очередь, должен взять на себя всю вину и выплатить родственниками погибших компенсации. Кроме того, Шампань сказал, что пострадавши страны рассчитывают на компенсации в соответствии с международным законодательством и в срок. Кроме того, эксперт заявил, что семьи погибших и весь мир должны получить ответы, а также, чтобы виновные были наказаны.

Ранее "Комментарии" писали, что в Тегеране завершилась идентификация тел всех погибших украинцев во время авиакатастрофы 8 января, когда лайнер "МАУ" рейса PS 752 атаковали ракеты Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Напомним, 8 января в "Боинг" украинской авиакомпании "МАУ" со 176 людьми на борту, который только набирал высоту после взлета из иранского Тегерана попала ракета, самолет рухнул на землю и взорвался. К сожалению, никому выжить не удалось. На борту воздушного судна в тот момент был украинский экипаж, состоящий из 9 человек и два украинца.

Глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации рассказал о том, кто будет расшифровывать черные ящики. Изначально предполагалась, что бортовые самописцы будут отправлены во Францию, но вскоре это решение было изменено, расшифровкой займется Украина. Расшифровка самописцев начнется 20 января.

Как сообщало издание "Комментарии", 14 января президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рассказал о том, кто виноват в том, что произошло с украинским воздушным судном в Тегеране. По его словам, иранские власти должны были зарыть воздушное пространство, однако не сделали этого, тем самым нарушив международное соглашение.

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