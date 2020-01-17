Авиакатастрофа самолета «МАУ» в Иране: в Украине подготовили лабораторию для расшифровки «черных ящиков»

В Киеве уже подготовили лаборатори. для расшифровки бортовых самописцев из самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который был сбит иранской ракетой недалеко от Тегерана. Об этом стало известно из видеокомментария директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, который возглавил комиссию, которая занимается расследованием катастрофы украинского "боинга", передает УНН.



Отмечается, что "черные ящики" сильно пострадали и сейчас они не рабочие. Однако специалисты отмечают, что информацию из них можно получить. Именно это и планируют сделать в украинской лаборатории, которую уже для этого подготовили.

Рувин отмечает, что у Ирана нет соответствующего оборудования, поэтому там самописцы расшифровать не смогут.

Ранее "Комментарии" писали, что в Тегеране завершилась идентификация тел всех погибших украинцев во время авиакатастрофы 8 января, когда лайнер "МАУ" рейса PS 752 атаковали ракеты Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Напомним, 8 января в "Боинг" украинской авиакомпании "МАУ" со 176 людьми на борту, который только набирал высоту после взлета из иранского Тегерана попала ракета, самолет рухнул на землю и взорвался. К сожалению, никому выжить не удалось. На борту воздушного судна в тот момент был украинский экипаж, состоящий из 9 человек и два украинца.

Глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации рассказал о том, кто будет расшифровывать черные ящики. Изначально предполагалась, что бортовые самописцы будут отправлены во Францию, но вскоре это решение было изменено, расшифровкой займется Украина. Расшифровка самописцев начнется 20 января.

Как сообщало издание "Комментарии", 14 января президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рассказал о том, кто виноват в том, что произошло с украинским воздушным судном в Тегеране. По его словам, иранские власти должны были закрыть воздушное пространство, однако не сделали этого, тем самым нарушив международное соглашение.

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