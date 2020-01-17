Украина обратилась к шести странам относительно создания общей следственной группы

Украина во второй раз обратилась в специализированные органы шести стран по совместной следственной группе для расследования авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит ракетой в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.



Сообщается, что Офис Генпрокурора 16 января повторно обратился в компетентные органы Канады, Франции, Швеции, Германии, Великобритании и Ирана с просьбой участвовать в общей следственной группе. Эта просьба была отправлена в рамках договоренностей, которых достигли вчера, 16 января, в Лондоне во время встречи министров иностранных дел стран, граждане которых погибли во время авиакатастрофы в Иране.

Ранее "Комментарии" писали, что в Тегеране завершилась идентификация тел всех погибших украинцев во время авиакатастрофы 8 января, когда лайнер "МАУ" рейса PS 752 атаковали ракеты Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Напомним, 8 января в "Боинг" украинской авиакомпании "МАУ" со 176 людьми на борту, который только набирал высоту после взлета из иранского Тегерана попала ракета, самолет рухнул на землю и взорвался. К сожалению, никому выжить не удалось. На борту воздушного судна в тот момент был украинский экипаж, состоящий из 9 человек и два украинца.

Глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации рассказал о том, кто будет расшифровывать черные ящики. Изначально предполагалась, что бортовые самописцы будут отправлены во Францию, но вскоре это решение было изменено, расшифровкой займется Украина. Расшифровка самописцев начнется 20 января.

Как сообщало издание "Комментарии", 14 января президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рассказал о том, кто виноват в том, что произошло с украинским воздушным судном в Тегеране. По его словам, иранские власти должны были закрыть воздушное пространство, однако не сделали этого, тем самым нарушив международное соглашение.

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