Акция "Авакова в отставку": под Офисом президента происходят столкновения

Сегодня в Киеве на Банковой происходит акция противников министра внутренних дел Арсена Авакова с требованием к президенту Владимиру Зеленскому отправить его в отставку. Об этом передает агентство "РБК-УКраина".

Так, во время попытки повесить на здание Офиса главы государства плакат с надписью "Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова?" правоохранители начали оттеснять протестующих.

Также сотрудники полиции сорвали плакат об неудовлетворительном расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Участники акции "Авакова в отставку" выражают недовольство отсутствием расследований нападений на общественных активистов и журналистов. В частности, протестующие требуют расследовать убийство Екатерины Гандзюк.

Среди лозунгов, которые выкрикивают активисты, звучат такие слова как "Прочь Аваковирус".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МВД Арсен Аваков охарактеризовал действия митингующих в Новых Санжарах как скотское.









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