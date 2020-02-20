Аваков о ситуации в Новых Санжарах: «Не нужно быть скотом, нужно быть человеком»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на столкновения в городе Новые Санжары. Об этом пишет BBC News Ukrainian.



"Не нужно быть скотом, а нужно быть человеком. Сначала помоги человеку, который упал, а потом думай о себе", – отметил Аваков.

Кроме того, он выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. Также Аваков сказал, что сотрудники МВД в течение 14 дней карантина будут следить за порядком.

Ранее "Комментарии" писали, что Национальная полиция Украины начала два уголовные производства по факту беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области, куда привезли эвакуированных из китайского города Ухань украинцев.

Также мы писали, что писали о том, что главной темой дня 20 февраля в Украине стала эвакуация 48 украинцев, которым удалось покинуть китайский город Ухань, в котором зафиксирована вспышка смертельноопасного коронавируса, и вернуться на родину. Впрочем, прием некоторых земляков радушным не назовешь. Когда появилась информация о том, что "уханьцев" поселят на карантин на базе отдыха в Харьковской области, волна паники прокатилась по этому региону. Информация оказалась ложной: последовал ответ Минобороны о том, что всех прибывших отправят в изоляцию в санаторий МВД в Новых Санжарах Полтавской области. После события больше напоминают боевик, нежели гуманную реакцию общества: жители поселка устроили массовый протест, жгли шины и угрожали военным, которые, в свою очередь, пригнали бронетехнику.

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