Аваков о ситуации в Новых Санжарах: «Не нужно быть скотом, нужно быть человеком»

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на столкновения в
городе Новые Санжары. Об этом пишет BBC News Ukrainian.
"Не нужно быть скотом, а нужно быть человеком. Сначала помоги человеку,
который упал, а потом думай о себе", – отметил Аваков.
Кроме того, он выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. Также Аваков сказал, что сотрудники МВД в течение 14 дней карантина будут следить за порядком.
Ранее "Комментарии" писали, что Национальная полиция Украины начала два уголовные
производства по факту беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области, куда
привезли эвакуированных из китайского города Ухань украинцев.
Также мы писали, что писали о том, что главной
темой дня 20 февраля в Украине стала эвакуация
48 украинцев,
которым удалось покинуть китайский город Ухань, в котором зафиксирована вспышка
смертельноопасного коронавируса, и вернуться на родину. Впрочем, прием
некоторых земляков радушным не назовешь. Когда появилась информация о том, что "уханьцев"
поселят на карантин на базе отдыха в Харьковской области, волна паники
прокатилась по этому региону. Информация оказалась ложной: последовал ответ
Минобороны о том, что всех прибывших отправят в изоляцию в санаторий МВД в
Новых Санжарах Полтавской области. После события больше напоминают боевик,
нежели гуманную реакцию общества: жители поселка устроили массовый протест,
жгли шины и угрожали военным, которые, в свою очередь, пригнали бронетехнику.
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