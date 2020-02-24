Катастрофа МН17: у следствия появился свидетель запуска ракеты

У Совместной следственной группы появился свидетель, который видел запуск ракеты, сбившей малазийский "Боинг" рейса МН17 в небе над Донбассом летом 2014 года. Об этом заявил генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке в эфире американского телеканала CBS.



Генпрокурор в ответ на вопрос сказал, что у него есть свидетель, но отказался уточнять, это один человек или несколько. Также он заявил, что у следствия нет сомнений касательно того, что ЗРК "Бук", из которого сбили самолет, происходит из 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ.

Ранее "Комментарии" писали, что первое заседание Международного трибунала в Гааге (Нидерланды) по делу о катастрофе рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" состоится 9 марта 2020 года.

Кроме того, мы писали, что Австралия и Нидерланды официально возложили на Россию ответственность за уничтожение малайзийского самолета Боинг-777 рейса МН17.

Отметим, что летом 2019 года Совместная следственная комиссия по делу об авиакатастрофе МН17 определила четверых подозреваемых. Это бывший главарь разведки "ДНР" Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (позывной "Стрелков"), причастный к перевозке "Бука" подполковник российских ВДВ Олег Пулатов (позывной "Гюрза") и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").

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