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Стали известны первые результаты тестов эвакуированных из Уханя украинцев

Появились результаты тестов на коронавирус, которые были взяты у эвакуированных из Китая украинцев

сегодня, 14:10 1217
Автор:

• Наталья Шевченко

Стали известны первые результаты тестов эвакуированных из Уханя украинцев

Результаты тестов на коронавирус около половины граждан, находящихся на обсервации, отрицательные. Об этом сообщил глава СНБО Алексей Данилов, пишет УП.

"У нас есть четкая статистика по тем исследованиям, которые уже закончили делать. В субботу было взято 89 проб у тех людей, которые приехали из Уханя, и которые их сопровождали. На сегодняшний день имеем 48 негативных реакций, следующие 41 будут в ближайшее время, и мы сразу будем сообщать нашему населению", - сказал он.

Глава СНБО уточнил, что накануне взяли 32 пробы у тех людей, которые являются обслуживающим персоналом в санатории в Новых Санжарах. Их результаты пока также неизвестны.

Ранее в Минздраве сообщали, что результаты тестов будут готовы в среду.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эвакуация вполне здоровых граждан Украины из провинции Китая, где зафиксирована эпидемия короновируса, стала беспрецедентным событием по уровню.

Вскоре украинка Елена  Ермак, которая вернулась из Уханя, рассказала о том, что не ожидала такого "теплого приема", и что те люди, которые переживают за свое здоровье по-настоящему, никогда бы не вышли на улицу, а тем более к центру, где людей поместили на карантин.

Также она отметила, что ей стыдно за жителей Новых Санжаров, которые перекрывали дорогу эвакуированных, кидались камнями и дрались с полицией

Украинцам, которых отправили на карантин в Новые Санжары, запрещено выходить на улицу, общаться со СМИ и собираться в группы на территории медцентра. Фото памятки для проживающих на время обсервации опубликовал в Instagram один из эвакуированных.

Кроме того, эвакуированные из Уханя украинцы начали делиться впечатлениями в социальных сетях о  “теплом приеме” своей страны

Одна из гражданок Украины после того, что произошло в Полтавской области задалась вопросом: “А можно ли поменять национальность?”. Кроме того, эвакуированные украинцы опубликовали фото с разбитыми стеклами автобуса, который их перевозил в медцентр в Новых Санжарах.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/26/7241750/
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