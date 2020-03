Первая леди Украины отказалась от натурального меха

Супруга украинского гаранта и первая леди страны Елена Зеленская сделала выбор в пользу изделий из искусственного меха, чтобы поддержать международную инициативу борьбы с фабриками, где производят шубы, сдирая кожу с животных. Об этом рассказал на своей странице в Facebook общественный активист и участник гуманистического зоозащитного движения UAnimals Александр Тодорчук.

Так, Тодорчук отметил, что из нескольких достоверных источников узнал, что первая леди принципиально не носит натуральный мех, что по сути является прецедентом для политических элит Украины.

"Можно по-разному относиться к президенту и его жене, но на таком уровне имеем первый прецедент в истории Украины. Мех исчезает с подиумов, модных витрин, а теперь и официальных приемов", - указано в сообщении.

Интересно, что организация UAnimals продолжает доносить идею об упразднении шерстяного покрова животных в современной индустрии одежды.

"За четыре года UAnimals удалось договориться об отказе от натурального меха с Andre Tan, Bevza, Navro и несколькими десятками дизайнеров Ukrainian Fashion Week. Мы получили согласие не продавать мех от Кураж (Базар), Oh my look и Гешефт", - торжественно сообщает Александр Тодорчук.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что и королева Великобритании Елизавета публично отказалась от ношения изделий, где включен натуральный мех. Однако, в королевском дворе отказались спекулировать на том, затронут ли изменения государственной мантии монарха из горностая, которая надевается на открытие парламента.





