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Гонтарева проиграла Коломойскому в суде

Суд полностью удовлетворил иск Игоря Коломойского и экс-глава НБУ Валерия Гонтарева обязана публично извиниться перед ним

сегодня, 18:02 542
Автор:

• Екатерина Белоброва

Гонтарева проиграла Коломойскому в суде

Шевченковский районный суд Киева вынес постановление, которым полностью удовлетворил исковые требования украинского бизнесмена Игоря Коломойского к экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, признав ее обвинения в адрес первого недействительными. Об этом сообщает УНИАН.

Напомним, в прошлом году Валерия Гонтарева, комментируя аварию, которая произошла с ней в Лондоне, где она сейчас проживает, а также поджог загородного дома, обвинила в этом Игоря Коломойского, заявив, что его люди регулярно травили ее и угрожали. В связи с такой резонансной информацией, сам Коломойский не стал отмалчиваться, а пошел на крайние меры и подал на Гонтареву в суд для защиты собственной репутации.

Спустя полгода судья Ирина Макаренко рассмотрела это дело и вынесла решение, которым поддержала позицию украинского олигарха.

"Иск Коломойского Игоря Валерьевича к Гонтаревой Валерии Алексеевны, Общества с ограниченной ответственностью "Киевский институт проблем управления имени Горшенина" о защите чести, достоинства и деловой репутации - удовлетворить в полном объеме", - указано в судебном постановлении.

Также суд решил взыскать с Института Горшенина и Гонтаревой в равных долях в пользу Коломойского судебный сбор в размере 2305,20 грн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сама Валерия Гонтарева не стала подавать исков против Игоря Коломойского по факту угроз и оскорблений, поскольку считает судебную систему Украины неэффективной и не самостоятельной. 




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Источник: https://www.unian.net/politics/10942001-kolomoyskiy-vyigral-sud-protiv-gontarevoy.html
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