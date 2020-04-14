В Киеве вспыхнул масштабный пожар на електростанции: опубликованы фото и видео

Возле станции метро "Харьковская" в Киеве сегодня, 14 апреля, произошел масштабный пожар на местной электростанции. Кроме того, очевидцы сообщают, что во время пожара также прогремел взрыв. Об этом пишет OBOZREVATEL.



Сообщается, что сейчас на месте происшествия работают спасатели, но пока огонь продолжает разгораться только сильнее. В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что доступ к электростанции пожарные получили где-то в 11:50, на гашение пожара направили ствол.





Ранее "Комментарии" писали, что опубликованы свежие фото с мест пожаров в Чернобыле. Кадры утренней авиаразведки разместил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook. Так как спасатели трудятся в усиленном режиме, то на отдых времени нет. На фото можно увидеть пожарного, которому удалось прилечь едва ли не на месте последних очагов пожара.

Напомним, названы 3 причины возникновения пожаров в Чернобыльской зоне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что как изменился уровень радиации в результате пожаров в Чернобыле.

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