"Каким ублюдком надо быть, что б делать такое?": Аваков о поджогах травы, которые привели к крупным пожарам

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что за вчерашний день во время облета над Чернобыльской зоной было обнаружено четыре небольших очага пожаров, один был локализован, а в Житомирской - из четырех очагов спасатели локализовали половину. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Аваков отметил, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия и порывы ветра, способные раздуть огонь на огромные расстояния, авиация и наземные силы продолжают упорно справляться с поставленной задачей по тушению регионов.

При этом глава МВД обратил внимание, что траву продолжают сжигать и призвал сознательных граждан обращаться в полицию по каждому факту, если они обнаружат подобные действия на природе.

"Каким ублюдком надо быть, чтоб делать такое? Чудовищно сухая зима – уровень воды в экосистеме ушел вниз на 1.5-2 метра.. лесная, особенно хвойная подстилка легко уязвима для пожара. Высохли торфяники и это - особая проблема. И, все это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов. Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то спрятать огнем свои грязные делишки.. МЫ это очень ясно все понимаем. И мириться не намерены – и принимаем меры. Прошу всех, кто располагает хоть какой-то информацией – позвоните в полицию", - отмечает Аваков.

Кроме того он добавил, что на сегодня полиция уже проводит расследование по нескольким инцидентам поджога сухой травы и убежден, что в ближайшее время все виновные в этом будут подвержены реальному уголовному наказанию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в парламенте приняли закон, ужесточающий наказание за поджог сухой травы на природе.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!