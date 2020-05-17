Супрун назвала одесского активиста Стерненко жертвой советских репрессий

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Бывшая министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала общественность поддержать небезызвестного праворадикального активиста из Одессы Сергея Стерненко, которого подозревают в превышении самообороны, что привело к смерти его противника. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Так, свою публикацию Супрун приурочила к Дню памяти жертв политических репрессий, который традиционно в Украине отмечают в третье воскресенье мая.
"Советский оккупационный режим преследовал, арестовывал, мучил и уничтожил сотни тысяч человек. Людей, которые были неудобны режима, энкаведисты запугивали, пытали, убивали, а чтобы скрыть свои преступления, хоронили на спецучастках кладбищ или в специальных траншеях в парках", - указала экс-глава Минздрава.
В этом ключе Супрун указала, что в Украине продолжают занимать высокие посты люди, которые сохраняют диктаторский менталитет мышления и уклад жизни, от чего страдают те, кто активно проявляет свою гражданскую позицию.
"И, к сожалению, сегодня в Украине адепты советского садистского режима дальше продолжают преследовать и сажать людей, которые не хотят мириться с несправедливостью, имеют смелость говорить правду и защищать свою жизнь. Как Сергей Стерненко", - отметила она.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что против Сергея Стерненко расследуют дело о "крышевании" наркотиков в Одесском регионе, где он проживал до 2018 года.
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