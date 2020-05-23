Авиакатастрофа в Пакистане: стали известны новые подробности

В результате крушения пассажирского самолета Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) неподалеку аэропорта Карачи в Пакистане 22 мая погибли 97 из 99 человек, которые были на борту. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные минздрава пакистанской провинции Синд.



Отмечается, что на данный момент опознаны тела 19 погибших. Известно, что двум людям удалось выжить. Одним из выживших оказался президент местного банка "Пенджаб" Зафар Масуд.

Официальные причины катастрофы пока что неизвестны. Прежде, чем указывать на какую-либо техническую неисправность в самолете, независимое учреждение проведет расследование, чтобы выяснить причину и все обстоятельства крушения. Пока что есть данные, что за несколько минут до приземления связь с лайнером была прервана.

Напомним, в пятницу, 22 мая, в Пакистане разбился пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании Pakistan Airlines, который выполнял внутренний рейс из Лахора. Самолет PIA PK-8303 потерпел крушение неподалеку от аэропорта Карачи за минуту до приземления. Предварительно, на борту самолета находилось 97 человек, в том числе 85 пассажиров и 12 членов экипажа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!