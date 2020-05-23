Язык

Українська

Русский

Coinspot 23.05.2020

BTC/USD

9194.80

ETH/USD

208.70

LTC/USD

44.10

НБУ 23.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.45

RUB/UAH

0.38

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Есть ли намек на самоубийство: о чем перед смертью писал нардеп Давыденко в Facebook
НОВОСТИ Все новости

Есть ли намек на самоубийство: о чем перед смертью писал нардеп Давыденко в Facebook

Коллеги нардепа Валерия Давыденко, которого сегодня нашли мертвым, собираются держать расследование под контролем

сегодня, 22:51 558
Автор:

• Таисия Ерохина

Есть ли намек на самоубийство: о чем перед смертью писал нардеп Давыденко в Facebook

Последней записью перед смертью на странице в Facebook народного депутата Валерия Давыденка, которого сегодня обнаружили мертвым в собственном офисе, была заметка о работе на его округе.

"Буду и дальше помогать медикам округа, чтобы поддержать их в нелегкой борьбе с пандемией", - говорится в публикации.

Днем ранее нардеп публиковал пост-поздравление ко Дню вышиванки, добавив яркие фото в народных одеяниях.

Как рассказал коллега погибшего Сергей Шахов, версия о суициде Давыденко не имеет оснований. По его словам, мужчина был очень жизнерадостным человеком, с юмором относился ко всему, очень любил свою жену и детей.

"Я совершенно не верю в версию самоубийства, он человек абсолютно не суицидальный, - заявил Шахов "Стране". - Я считаю, что он просто не мог застрелиться. Это явно убийство".

Также нардеп добавил, что Давиденко не жаловался "ни на угрозы, ни на слежку". А на последнем заседании, 20 мая, пребывал в хорошем настроении.

Коллега Давыденко по депутатской группе "Доверие" Александр Сухов написал в Facebook, что нардепы будут держать расследование о трагической гибели парламентария под контролем.

"Страшная весть о гибели нашего коллеги, друга, просто ошеломила, - говорится в его сообщении. - Правоохранительные органы должны провести основательное расследование и установить причины смерти народного депутата. Мы будем контролировать ход расследования".

Напомним, о страшном известии сообщил нардеп Илья Кива в соцсети. По его словам, в офисе народного депутата Давыденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением.

Затем в МВД Украины подтвердили, что нардеп Валерий Давыденко мертв.

Позже в сети были опубликованы фото и видео с места происшествия (ФОТО 18+). А экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил в Facebook, что полиция рассматривает версию самоубийства как основную.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!