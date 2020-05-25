Дело Шеремета: подозреваемую Яну Дугарь отпустили под залог

Сегодня, 25 мая, Киевский Печерский районный суд отпустил военную медсестру Яну Дугарь, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году, под залог в 168 тысяч гривень. Об этом сообщили в издании "Бабель" со ссылкой на Telegram-канал "Грати".

Как сообщал портал "Комментарии", ранее тот же суд продлил арест другого подозреваемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко еще на 2 месяца. Он пробудет под стражей как минимум до 23 июля.

Также сегодня, 25 мая, возле Офиса президента Украины прошла акции в поддержку подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета. Участники акции требовали освободить всех подозреваемых и снять с них обвинения.

Более 100 человек кричали "Где справедливость?" с плакатами в поддержку подозреваемых: Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Также участники акции требовали отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года с помощью взрыва его автомобиля в центре столицы.

Как сообщал портал "Комментарии", следствие по возможным убийцам Павла Шеремета завершено. Дело планируют передать в суд. Фигурантам также сменили подозрения, а организаторами преступления следствие теперь называет "неустановленные лица".

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