Дело Шеремета: подозреваемую Яну Дугарь отпустили под залог

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Сегодня, 25 мая, Киевский Печерский районный суд отпустил
военную медсестру Яну Дугарь, которую подозревают в убийстве журналиста Павла
Шеремета в 2016 году, под залог в 168 тысяч гривень. Об этом сообщили в издании
"Бабель" со ссылкой на Telegram-канал
"Грати".
Как сообщал портал "Комментарии", ранее тот же суд продлил арест другого подозреваемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея
Антоненко еще на 2 месяца. Он пробудет под стражей как минимум до 23 июля.
Также сегодня, 25 мая, возле Офиса президента Украины прошла
акции в поддержку подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета. Участники
акции требовали освободить всех подозреваемых и снять с них обвинения.
Более 100 человек кричали "Где справедливость?" с
плакатами в поддержку подозреваемых: Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны
Дугарь. Также участники акции требовали отставки министра внутренних дел
Украины Арсена Авакова.
Журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года с помощью
взрыва его автомобиля в центре столицы.
Как сообщал портал "Комментарии", следствие по
возможным убийцам Павла Шеремета завершено. Дело планируют передать в суд.
Фигурантам также сменили подозрения, а организаторами преступления следствие
теперь называет "неустановленные лица".
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