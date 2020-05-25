kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
kyiv kyiv
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 26.05.2020

BTC/USD

8929.35

ETH/USD

206.30

LTC/USD

43.39

НБУ 26.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.45

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество Криминал Дело Шеремета: подозреваемую Яну Дугарь отпустили под залог
commentss НОВОСТИ Все новости

Дело Шеремета: подозреваемую Яну Дугарь отпустили под залог

Дугарь вышла под залог в 168 тысяч гривень

25 мая 2020, 23:50
Автор:

• Антон Корнилов

Дело Шеремета: подозреваемую Яну Дугарь отпустили под залог

Сегодня, 25 мая, Киевский Печерский районный суд отпустил военную медсестру Яну Дугарь, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году, под залог в 168 тысяч гривень. Об этом сообщили в издании "Бабель" со ссылкой на Telegram-канал "Грати".

Как сообщал портал "Комментарии", ранее тот же суд продлил арест другого подозреваемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко еще на 2 месяца. Он пробудет под стражей как минимум до 23 июля.

Также сегодня, 25 мая, возле Офиса президента Украины прошла акции в поддержку подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета. Участники акции требовали освободить всех подозреваемых и снять с них обвинения.

Более 100 человек кричали "Где справедливость?" с плакатами в поддержку подозреваемых: Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Также участники акции требовали отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года с помощью взрыва его автомобиля в центре столицы.

Как сообщал портал "Комментарии", следствие по возможным убийцам Павла Шеремета завершено. Дело планируют передать в суд. Фигурантам также сменили подозрения, а организаторами преступления следствие теперь называет "неустановленные лица".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://thebabel.com.ua/ru/news/44111-delo-sheremeta-sud-otpustil-yanu-dugar-pod-zalog
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!