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В Украине решили обменивать новогодние елки на конфеты

За елку в пунктах обмена будут давать сладости

сегодня, 12:13
Автор:

• Наталья Шевченко

В Одессе решили новогодние хвойные деревья менять на конфеты и прочие сладости, сообщает пресс-служба мэрии Одессы.

В сообщении ведомства отметили, что сдать елку можно будет в специально отведенном месте, и в замен можно получить конфеты или другие сладости. "Сдавать можно будет до 1 февраля", - говорится в сообщении.

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Всего для новогодних деревьев отведено 67 пунктов приема, которые находятся во дворах жилых домов и возле торговых центров. 

Как сообщало издание "Комментарии", пользователи социальных сетей активно делятся фотографиями своих любимцев, которые участвуют в создании праздничной атмосферы. Особенно животным нравится "помогать" своим хозяевам украшать новогоднюю елку, правда, не всегда у них это хорошо получается.

К Новому году все города Украины преобразились: улицы украшают яркие иллюминации и инсталляции, в разных районах города работают праздничные ярмарки, а в центре – новогодний городок во главе с красавицей-елкой. "Комментарии" сделали фотоподборку главных елок-2020 в разных городах Украины и выяснили, какие из них самые высокие, необычные или же дорогие.

Также мы писали о том, что, по прогнозам астрологов, Украину в 2020 году ожидают встряски в сфере политики и экономики. Покровительница 2020-го года - белая металлическая Крыса - именно с нее начинается цикл Восточного календаря. По словам астрологов, это животное любит изменения, поэтому мы можем ожидать перемен, как в личной жизни, так и в структуре власти,  законах и социуме.



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Источник: https://omr.gov.ua/ru/news/218435/
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