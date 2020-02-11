Прокурорам поручили проверить невиновности фигурантов дела Шеремета, - Рябошапка

Прокуроры в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета поручили следователям Национальной полиции проверить версии невиновности фигурантов, о которых заявляли их адвокаты. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире программы "Свобода слова".

По его словам, ГПУ предложила следствию собрать дополнительные доказательства.

"Мы предложили собрать дополнительные доказательства, были даны указания, что именно надо сделать. В частности, мы акцентировали работу следствия на том, что нужно проверить и доказательства стороны защиты, подтверждающие невиновность лиц, которым сейчас сообщено о подозрении", - добавил он.

Также он заявил, что прокуроры настаивали на том, чтобы мера пресечения для двух фигурантов дела об убийстве Шеремета осталась неизменной, чтобы избежать рисков для расследования.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Печерский суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство защиты об изменении меры пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Таким образом, суд отказал отпустить хирурга под домашний арест. Адвокат Тарас Беспалый заявил, что доказательств ее вины недостаточно, и для того, чтобы продолжать следствие на сегодня будет достаточно домашнего ареста, поскольку так Кузьменко смогла бы продолжать свою врачебную практику. Собранного объема доказательств в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года недостаточно, чтобы передать дело в судебное производство. Рябошапка отметил, что на момент, когда подозреваемые были задержаны, база фактов, указывающих на причастность этих лиц, соответствовала необходимым нормам, но следствие не останавливается на этом этапе.





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