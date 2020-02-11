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Двум вернувшимся в Украину экс-беркутовцам не будут менять меру пресечения, - Рябошапка

По словам Рябошапки, экс-беркутовцы будут иметь возможность в суде доказывать свою невиновность

сегодня, 03:00
Автор:

• Ольга Чародий

Двум вернувшимся в Украину экс-беркутовцам не будут менять меру пресечения, - Рябошапка

Двум экс-беркутовцам Сергею Тамтуре и Александру Маринченко, которые вернулись в Украину после обмена, не будут менять меру пресечения, если они будут продолжать появляться на судебные заседания. Об этом сказал генпрокурор Украины Руслан Рябошапка в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Дело сейчас находится в стадии судебного разбирательства, и те люди, которые были обменены и которые вернулись, – они как были подсудимыми, так и остаются", – отметил генпрокурор.

 Как ранее сообщало издание "Комментарии", бывшие бойцы спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые обвинялись в убийстве активистов во время Евромайдана и були переданы в "Л/ДНР" в рамках обмена пленными, вернулись в Киев. Об этом сообщил их адвокат Алексей Горошинский. "Бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев, после их обмена в рамках Нормандских договоренностей", - написал адвокат в своем Facebook.

В рассмотрении дела о гибели 48 человек во время акций протеста в Киеве на ул. Институтской 18-20 февраля 2014 года объявлен перерыв до 17 марта. Об этом сказано в решении Святошинского райсуда Киева, который проводил заседание. Также суд вывел из дела группу прокуроров, которые отпустили бывших бойцов "Беркута" для последующего обмена с ОРДЛО.  29 декабря состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и ОРДЛО в формате "123 на 76". Украина выдала, в частности, пятерых сотрудников спецподразделения "Беркут", которые являются подозреваемыми в деле об убийстве активистов Евромайдана.

 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mdmXhbj2h0c&feature=emb_logo
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