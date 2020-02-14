ТОП событий пятницы: разговор Зеленского с Путиным и военный призыв с 18-ти

Что обсуждали президенты. Сегодня состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с лидером РФ Владимиром Путиным. Главы государств говорили о подготовке к грядущей встрече лидеров "Нормандской четверки", а также о предыдущих договоренностях по итогам парижского саммита 9 декабря 2019 года. Ключевой темой разговора стал обмен пленными, которых сейчас удерживают на Донбассе, в Крыму и РФ. По итогам телефонного разговора президенты договорились активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске.

Закон о смене пола. Парламенту предложили одобрить законопроект № 2684 о внесении изменений о реализации прав подростков в сфере здравоохранения. Этот документ разрешит подросткам с 14 лет менять пол без согласия родителей. Кроме того, школьники смогут отказываться от лечения алкоголизма, наркомании, токсикомании, других опасных зависимостей или болезней. Проект также вносит изменения в закон Украины "Об охране детства": появится понятие "ребенок подросткового возраста (подросток)" и направления социального становления.

Армия с 18-ти. Замминистра обороны Александр Полищук сегодня рассказал о том, что в Минобороны проведут эксперимент, предметом которого станет предоставление возможности желающим призывникам служить в ВСУ с 18 лет. В то же время, министр отметил, что в Украине не намерены отказываться от призыва на срочную службу.

Опасный прогноз. Коронавирус может поразить 80% населения Земли. Согласно исследованию Центра статистики и количественных исследований инфекционных болезней университета Флориды, его глава и консультант ВОЗ Айра Лонджини сказал, что вирус могут подхватить две трети всего населения. Такое предположение он сделал исходя из информации о том, что количество зараженных COVID-19 резко увеличилось.

По словам эксперта, носитель вируса обычно передает его, как минимум, двум или трем людям. Поэтому сегодняшнее число инфицированных - более 60 000 человек – может быть на миллиарды больше. Более того, по мнению консультанта ВОЗ, даже если вдвое уменьшить передачу коронавируса, он все равно может поразить около трети всех живущих на планете. Ученые делают смелый прогноз: "уровень поражения" может достичь 60-80% населения Земли.





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