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Стало известно, как выглядит база, куда отправят украинцев из Уханя

Обнародовано фото санатория, куда привезут украинцев, которых эвакуировали из Уханя

сегодня, 11:44 1063
Автор:

• Наталья Шевченко

Стало известно, как выглядит база, куда отправят украинцев из Уханя

В медцентр Нацгвардии в Новых Санжарах привезут эвакуированных из Уханя граждан Украины и других стран на карантин. Самолет из Борисполя в Харьков уже вылетел.

В настоящее время дорога к медцентру перекрыта. Правоохранители стягивают тяжелую технику, чтобы убрать с дороги авто и расчистить путь.


Отметим, что минеральная вода "Новосанжарская" имеет оздоровительные и лечебные свойства, кроме того, на территории расположен питьевой бювет.

Возле медицинского центра Нацгвардии "Новые Санжары" собрались околосотни местных жителей.  

Жители боятся, что эвакуированные завезут в Украину опасный коронавирус.  Люди планируют не пускать пассажиров в обычный санаторий, который, по их словам, не годится для изоляции, возможно, зараженных людей.

Как сообщало издание "Комментарии", 20 февраля в международном аэропорту "Борисполь" под Киевом приземлился самолет рейса PQ7302, эвакуирующий украинцев и иностранцев из эпицентра коронавирусной инфекции, китайского города Ухань.

Самолет сел в 9:39. Это подтверждают и данные с онлайн-табло аэропорта: самолет рейса PQ7302 прибыл в 9:38 в терминал  Все необходимые процедуры обеспечивает Министерство здравоохранения и сотрудники ГСЧС.

Эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев разместят на карантин в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. В течении двух недель они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

В данный момент, по информации МВД, угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия.

Также МВД призвало граждан Украины не поддаваться на провокации, не нарушать закон, придерживаться общественного порядка и безопасности, а также не совершать противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи нашего государства.



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Источник: https://comments.ua/
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