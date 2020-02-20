В Нацгвардии успокоили: медцентр на Полтавщине готов к карантину

В Национальной гвардии заверили, что медицинский центр в Новых Санжарах Полтавской области готов к приему на карантин граждан, которые были эвакуированы из Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает пресс-служба НГУ.



"Медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" готов обеспечить карантинные мероприятия для граждан, которые вернулись сегодня рейсом из Китая. Учреждение обеспечено необходимыми материальными средствами и имеет хорошо развитую инфраструктуру. Специалисты медицинского направления имеют индивидуальные средства защиты и знают необходимые процедуры", - говорится в сообщении.

В НГУ отметили, что в медицинском центре 200 койко-мест, а в палатах есть душ, туалет, мебель, телевизор, холодильник, кондиционер и др.



Кроме того, указывается, что медицинский центр расположен на отдельной территории, которая удалена от основной заселенной территории Новых Санжар. И поэтому граждане, которые находятся на карантине, не будут контактировать с местными жителями.



"Территория учреждения охраняется и осуществляется установлен пропускной режим. МВД Украины констатирует, что угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия", - подчеркивается в заявлении.



В Нацгвардии также призвали не поддаваться панике и провокациям, а также не нарушать законы.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что под Полтавой жители протестуют против размещения эвакуированных в медцентре "Новые санжары". Видео протестов появилось в сети: на нем не утихает разъяренная толпа, а полицейские пытаются убрать авто с трассы с помощью военной техники.

Активисты, протестующие против эвакуации, выдвинули ультиматум президенту Владимиру Зеленскому. Поселковый совет Новых Санжар принял обращение к президенту и министрам с просьбой не размещать граждан, эвакуированных из Ухани, в местном санатории.





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