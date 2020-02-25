Прогноз погоды в Украине: что идет на смену смертельному урагану "Юлия"

На смену вчерашнему урагану, скорость которого в некоторых регионах достигала до 30 метров в секунду, из-за чего не выдерживали деревья, остановки и даже мост, придет более спокойная погода. Как рассказали в Украинском гидрометцентре, сегодня порывы ветра достигнут до 12 метров в секунду. Кроме того, практически во всех городах будет облачно и без осадков (смотри иллюстрацию).

Так, максимальные отметки сегодня ожидаются в Ужгороде, Черновцах и Ивано-Франковске, где воздух прогреется до 11 градусов тепла. Чуть прохладнее - до +9-ти - прогнозируют в Одессе и Николаеве. Тем временем в Киеве будет +4…+6 градусов, как и во многих других городах: Харькове, Полтаве, Донецке, Луганске.

Уже завтра в Украину вернется дождливая погода, на смену которой в пятницу придет солнце. Штормового предупреждения на этой неделе больше не предвидится.

Как ранее сообщали "Комментарии", вчера в Украине разбушевался ураган "Юлия". В Киеве полностью затопило улицу Владимира Брожко, а близ станции "Сырец" прямо у дороги образовался "гейзер" из сточных вод. Тем временем сильный ветер в Николаеве буквально сдул пешеходный мост. Сообщается, что обвалилась одна секция понтонной переправы через реку Ингул, которая вплотную примыкала к берегу. А одесситы и жители близлежащих регионов в социальных сетях публиковали фотографии и видеокадры разрушительных последствий для городских улиц. Кроме того, сотрудники полиции сообщили трагическое известие: в самом центре Одессы на женщину упало обломившееся дерево, в результате чего она погибла еще до приезда "скорой".

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