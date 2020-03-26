В Укрзализныце сообщили, когда отправят поезд за украинцами в Москву

ПАО "Укрзализныця" отправит специальный рейс №906 по маршруту Киев – Москва – Киев, чтобы жители Украины и России могли вернуться в свои страны в условиях карантина, когда страны массово закрывают границы. Об этом сообщила пресс-служба компании.



Отмечается, что поезд из Киева в Москву отправится 27 марта в 18:36, в Москву он должен прибыть 28 марта в 10:14. Обратно поезд №905 отправится 28 марта в 19:35, прибыть в украинскую столицу он должен 29 марта в 7:32.

"Укрзализныця" акцентирует внимание на том, что билеты на этот спецрейс можно купить исключительно в онлайн-режиме.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!