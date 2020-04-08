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Синоптики предупреждают: в Украину возвращается мороз

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 8 апреля погода будет жаркой, но в выходные грядет холод

сегодня, 06:30 1235
Автор:

• Елена Волкова

Синоптики предупреждают: в Украину возвращается мороз

Сегодня ожидается один из самых теплых дней за последнее время. Как сообщили в Украинском гидрометцентре, в некоторых областях стоит ожидать до 20 градусов тепла. Однако привыкать к столь благоприятной погоде пока рано: в апреле еще будут заморозки.

Так, максимальные отметки в +20 тепла сегодня покажут термометры в Виннице, Черновцах, Ужгороде, Кропивницком и Луцке. На градус прохладнее ожидается в Киеве, Житомире, Ровно, Тернополе, Ивано-Франковске, Хмельницком и Черкассах. Прохладнее будет на юге и востоке страны: в Луганске, Донецке, Запорожье и Херсоне ожидается до +16-ти. А в Крыму воздух и вовсе прогреется до +14 градусов.

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Уже в пятницу в Украину придет похолодание и осадки в виде небольшого дождя. А вот в выходные ожидаются ночные заморозки до -3 мороза.

Ранее “Комментарии” писали о том, что останки тропического леса нашли ученые в Антарктиде. Пласт удалось обнаружить в девятистах километрах от Южного полюса на глубине 30 метров. Он относится к меловому периоду, и ранее достать подобный на поверхность никогда не удавалось, утверждают участники полярной экспедиции. Также мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.


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Источник: comments.ua
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